Informacja o tym, że zapewne jeszcze w tym roku na świat przyjdzie dziecko Krzysztofa Ibisza i Joanny Kudzbalskiej zaskoczyła wielu. Szczęśliwą nowinę prezenter ogłosił w opublikowanym na Instagramie poście. Pomimo tego, że zarówno on, jak i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się z internautami informacjami dotyczącymi życia prywatnego, to przypadku ciąży postanowili przez pierwsze miesiące wstrzymać się z ogłoszeniem światu radosnych wieści.

Joannie Kudzbalskiej udało się ukryć ciążowy brzuch. Ostatnie nagranie jest bardzo przemyślane

Do tej pory Joannie Kudzbalskiej udawało się ukrywać, że jest w ciąży. Na instagramowym profilu nie publikowała zdjęć, na których byłoby widać, że spodziewa się dziecka. Co ciekawe, dwa tygodnie temu wrzuciła do sieci nagranie, na którym u boku męża pozuje w szlafroku. Modelka zawiązała go w taki sposób, żeby nikt nie zauważył zaokrąglonego brzucha.

Joannie Kudzbalskiej udało się ukryć ciążowy brzuch Instagram/@joibisz

Z pewnością po tym, jak para ogłosiła światu szczęśliwą nowinę, częściej będzie dzielić się z obserwatorami przygotowaniami do powitania nowego członka rodziny. Pierwszą oficjalną fotografię opublikował Ibisz.

Już niedługo nasz świat będzie jeszcze piękniejszy - napisał podekscytowany gospodarz "Tańca z Gwiazdami".

Joanna Kudzbalska, Krzysztof Ibisz screen IG

Po postem gratulacje zdążyły złożyć między innymi Małgorzata Rozenek, Agnieszka Włodarczyk oraz Katarzyna Cichopek.

