Iga Świątek 4 czerwca wygrała turniej wielkiego szlema Rolanda Garrosa w Paryżu. Tenisistka nie przegrała ani jednego meczu, tylko raz oddała seta. W finale 21-letnia Świątek zmierzyła się z 18-letnią Amerykanką Coco Gauff. Pokonała ją w dwóch setach (6:1, 6:3). Dzień po wygranej Iga uczciła zwycięstwo sesją na tle Paryża. Wywołała nie lada sensację.

Zobacz wideo Będzie ulica imienia Igi Świątek? "Dla nas jest wyjątkową osobą"

Iga Świątek po zwycięstwie pozowała z pucharem. Zatrzymała ruch uliczny

Kiedy emocje po sobotnim finale opadły, pierwsza rakieta świata odłożyła sportowy strój na bok i zapozowała z pucharem na tle Paryża. Tenisistka wybrała biały total look. Miała na sobie garnitur, bluzkę na grubych ramiączkach i klapki na obcasie. Do tej pory mieliśmy okazje podziwiać Świątek jedynie w sportowym wydaniu. Jednak bardziej eleganckie wydanie Igi bardzo przypadło nam do gustu. Zwyciężczyni pozowała na moście z widokiem na wieżę Eiffla. Z uśmiechem trzymała i całowała puchar. Widać, że Iga Świątek nie posiadała się z radości. Przykuła też sporą uwagę. Jak poinformował PAP, niektórzy porzucali samochody na środku mostu i próbowali dostać się do liderki rankingu WTA.

Iga Świątek Fot. East News

Iga Świątek dodała także post z sesji na swój profil na Instagramie.

Chwile na docenienie tego czasu.

Tenisistka nie ma sobie równych od kilku lat. W tym roku odniosła 42 zwycięstwa, przegrała zaledwie trzy razy. Tegoroczny triumf w Turnieju French Open jest jej drugim w karierze. Świątek zdobyła puchar także w 2020 roku. Jest zwyciężczynią dziewięciu turniejów WTA w grze pojedynczej. Triumfowała już w juniorskich turniejach wielkoszlemowych jak Wimbledon i French Open w 2018 roku. Od kwietnia 2022 to liderka rankingu singlowego WTA.

