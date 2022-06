Bądź na bieżąco. Więcej o obchodach Platynowego Jubileuszu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ośmioletni książę George i siedmioletnia księżniczka Charlotte zaskoczyli wszystkich, pojawiając się u boku księcia Williama i księżnej Kate podczas wizyty w Cardiff w Walii. Najpewniej uznano, że czteroletni Louis jest jeszcze za mały, aby towarzyszyć rodzinie. Widać, że starsze dzieci świetnie odnajdują się w królewskiej ogładzie. Po powrocie do Anglii, w sobotnie popołudnie wzięli udział w specjalnym koncercie pod Pałacem Buckingham. Książę George i księżniczka Charlotte zdecydowanie skradli show.

Księżniczka Charlotte i książę George bawili się świetnie podczas koncertu z okazji Jubileuszu

2022 to wyjątkowy rok dla brytyjskiej monarchii. Królowa Elżbieta II obchodzi 70-lecie objęcia tronu. Jest najdłużej panującym władcą nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także na świecie. Na ten czas zaplanowano wiele uroczystości, w których udział bierze cała rodzina. Do ojczyzny przyleciał także książę Harry, któremu towarzyszy Meghan Markle oraz dzieci. Mała Lilibet w sobotę świętowała pierwsze urodziny, na których zjawiła się także jej prababcia. Było to także ich pierwsze spotkanie. Tego samego dnia miał miejsce koncert przed Pałacem Buckingham w Anglii. Udział w nim wzięli książę i księżna Cambridge oraz dwójka ich najstarszych dzieci.

Księżna i książę Cambridge z dziećmi Fot. AP

Rodzina królewska zasiadła w pierwszym rzędzie i świetnie bawiła się podczas koncertu. Wystąpili m.in. Alicia Keys, Rod Steward, Duran Duran, Craig David. Księżniczce i księciu najwidoczniej bardzo podobały się występy, z ich twarzy nie znikał uśmiech. Książę George nawet śpiewał razem z Rodem Stewardem i razem z siostrą kołysali się w rytm muzyki, machając przy tym brytyjską flagą. Księżniczka Charlotte miała na sobie czerwoną sukienkę z cekinami marki Souza z pelerynką w tym samym kolorze.

