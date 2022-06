Więcej artykułów na temat rodziny królewskiej na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Pippa Middleton pojawiła się na jednej z uroczystości związanych z Platynowym Jubileuszem Królowej Elżbiety. Uśmiechała się do fotoreporterów i nie wyglądała na skrępowaną. Młodsza siostra księżnej Kate tego dnia zdecydowała się na dopasowaną zieloną sukienkę, która uwydatniła jej ciążowe kształty.

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Krupa i Krawczyk nie płacili alimentów. Takich przypadków w show-biznesie jest więcej

Pippa Middleton spodziewa się trzeciego dziecka

Pippa Middleton i jej mąż James Matthews starają się żyć z dala od blasku fleszy fotoreporterów. Nie oznacza to jednak, że nie biorą udziału w uroczystościach organizowanych przez rodzinę królewską. 4 czerwca kobieta pojawiła się przed Pałacem Buckingham, by świętować Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety. 38-latka miała na sobie tego dnia zieloną, jedwabną sukienkę marki ME+EM. Kreacja w zagranicznych sklepach internetowych kosztuje niemal 500 funtów, co w przeliczeniu daje prawie 2,7 tysięcy złotych. Kreacja była dopasowana i odcinała się pod biustem, toteż podkreśliła ciążowy brzuch młodszej Middleton. Trzeba przyznać, że przyszła mama wygląda kwitnąco.

Pippa Middleton Chris Jackson/ Agencja Wyborcza

Warto dodać, że dotąd ani Pippa Middleton, ani jej mąż nie informowali, że ich rodzina się powiększy. Przypomnijmy, że Middleton wyszła za byłego kierowcę rajdowego, menedżera funduszy hedgingowych i spadkobiercę kierownictwa Glen Affric 20 maja 2017 roku. W 2018 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn - Arthur. W marcu 2021 roku Pippa Middleton urodziła drugie dziecko - córkę Grace.

Więcej zdjęć siostry księżnej Kate w naszej galerii, w górnej części artykułu.