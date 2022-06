Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

Karolina Ferenstein-Kraśko od lat prowadzi w Gałkowie na Mazurach własną stadninę koni. To właśnie tam w sobotę 4 czerwca odbyła się kolejna odsłona jednej z największych jeździeckich imprez w Polsce. Pogoda dopisała, a na miejscu stawiło się wielu gości ze świata show-biznesu. Obejrzeć piękne konie i popławić się w blasku fleszy mogli m.in. Lara Gessler i jej mąż Piotr Szeląg, Agnieszka Woźniak-Starak, Joanna Przetakiewicz, Paweł Deląg czy też Natalia Klimas.

Karolina Ferenstein-Kraśko w ażurowej sukience

Karolina Ferenstein-Kraśko tego dnia postawiła na białą, zwiewną sukienkę. Rękawy z bufkami dodały całości nieco elegancji. Żona Piotra Kraśki przełamała jednak elegancję, zestawiając sukienkę ze sportowymi butami. Do tego kapelusz i ciemne okulary. Szkoda tylko, że zdecydowała się na taką zwyczajną fryzurę.

Karolina Ferenstein-Kraśko Fot. AKPA

Lara Gessler i Piotr Szeląg z córką

Lara Gessler jest w zaawansowanej ciąży i chętnie podkreśla ciążowe kształty. Tym razem wybrała szerokie spodnie z wysokim stanem, które zestawiła z pasującą do nich górą. Kusa bluzka odsłoniła brzuch celebrytki. Do całości idealnie pasowały ciężkie, czarne mokasyny i malutka torebka. Do tego złota biżuteria i pióra. Jej mąż z kolei postawił na styl à la safari. Tylko brązowe pantofle popsuły efekt. Wato zwrócić też uwagę na kreację małej Neny. Dziewczynka pięknie wyglądała w tunice w kwiatki i białych spodenkach. Urocze.

Lara Gessler i Piotr Szeląg z córką Fot. AKPA

Ilona Ostrowska w garniturze

Ilona Ostrowska pojawiła się na evencie w białym garniturze. Aktorka wybrała modny w tym sezonie krój - szerokie spodnie i długą marynarkę. Całość dopełniła ciemnym, krótkim topem, który kontrastował z marynarką. Do tego pantofle na słupku i nonszalancko przekrzywiony beret. Naszą uwagę skradła też kwiecista torebka w kształcie kuli. Sztos.

Ilona Ostrowska Fot. AKPA

