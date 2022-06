Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sandra Kubicka od kilku lat z dużym sukcesem rozwija karierę w modelingu, a oprócz tego prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej profile obserwuje kilkaset tysięcy fanów, co pozwala modelce na podejmowanie współpracy z największymi firmami, a to z kolei przekłada się na duże zarobki.

Ostatnio Sandra Kubicka pojawiła się na premierze książki Joanny Przetakiewicz "Pieniądze szczęście dają". Jak sama przyznała, jest w stanie utożsamić się z tą pozycją. Zauważyła, że Polacy nawzajem krytykują się za zarobki bez względu na ich wysokość.

Sandra Kubicka postawiła wszystko na jedną kartę i zmieniła życie

W rozmowie z Plotkiem Sandra Kubicka zdradziła, czy byłaby w stanie wyżyć za średnią krajową. Przyznała, że sama nie była kiedyś w najlepszej sytuacji finansowej. Modelka nie pochodzi z bogatej rodziny, jednak uważa, że jeśli ktoś ma chęci, może zmienić swoje życie. Twierdz też, że na sukces zapracowała całkowicie sama.

Pamiętam, jak miałam kilkaset złotych na koncie i musiałam rozsądnie je wydać. Kupiłam więc bilet do miejsca, które zmieniło moje życie. Jeżeli masz wyobraźnię i chęci zmiany, to możesz zmienić. Nie mówię, że życie jest fair, bo jest często nie fair, natomiast ja nie lubię użalania się nad sobą. Nie każdy [wszystko - przy. red.] dostaje. Ja nie pochodzę z bogatej rodziny, nikt mi nie dał na talerzu firmy czy gotowej spółki. Wszystko musiałam sama stworzyć - powiedziała nam Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka obawiała się powrotu do Polski

Sandra Kubicka przyznała, że kiedy przeprowadzała się ze Stanów Zjednoczonych do Polski, miała pewne obawy. Na przestrzeni lat przyzwyczaiła się do luksusu, jednak szybko przywykła do nowych realiów. Obecnie jest zadowolona z własnej sytuacji finansowej.

Czuję się spokojna. Jak widzę, że są przychody, że firmy są cały czas na plusie, nie jesteśmy na minusie, nikomu nie wiszę żadnych pieniędzy, to czuję spokój i myślę, że taki spokój jest bezcenny. Nie potrzebuję mieć 15 domów i ferrari pod mieszkaniem. Przyzwyczaiłam się do Polski - opowiadała.

Przypomnijmy, że modelka wylądowała w Polsce dwa lata temu. Założyła kilka firm. Sprzedaje m.in. organiczną żywność, suplementy diety, bieliznę oraz kosmetyki.