Agnieszka Woźniak-Starak to bez wątpienia jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziennikarka zna się na trendach, uważnie śledzi modowe nowości i często zachwyca stylizacjami. Tak też jest w przypadku "looku", w którym w sobotę, 4 czerwca opuszczała studio "Dzień dobry TVN". Fotoreporterzy przyłapali ją tuż po zakończeniu pracy, kiedy zmierzała w kierunku swojego samochodu.

Miejska i wygodna stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak

Tego dnia Agnieszka Woźnik-Starak postawiła na jeansowy "total look". Do jasnoniebieskich spodni z wysokim stanem, które są bardzo modne w tym sezonie, założyła biały T-shirt, na który zarzuciła sięgającą do bioder katanę. Całość uzupełniła czarnym botkami na obcasie i czarną torebką. Dziennikarka miała subtelny makijaż oraz lekko pofalowane włosy. Jak zawsze wyglądała zjawiskowo i tym samym kolejny raz udowodniła, że ma nienaganny styl.

Co ciekawe, tę samą torebkę mogliśmy u niej zobaczyć w połowie marca 2022 roku. Wówczas jednak zestawiła ją z pikowaną czarną kurtką, szerokimi spodniami, sportowym obuwiem oraz okularami typu "Aviatory". W tym zestawie też świetnie wyglądała.

Jeżeli chcecie zobaczyć więcej świetnych stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii u góry strony.

