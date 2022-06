Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Barbara Kurdej-Szatan aktywnie prowadzi instagramowe konto i chętnie dzieli się z internautami ciekawostkami dotyczącymi życia prywatnego i zawodowego. Nie inaczej było w momencie, gdy jej córka przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Aktorka oczywiście pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z przyjęcia. W komentarzach, oprócz wielu pozytywnych słów, znalazło się również kilka krytycznych uwag skierowanych w jej stronę. Niektóre osoby zarzucały Kurdej-Szatan hipokryzję.

Klara Lewandowska zna kilka języków, a Stanisław Rozenek szyje. Oto talenty dzieci gwiazd

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan o komunii córki i wierze w swojej rodzinie

Barbara Kurdej-Szatan o komunii córki i podejściu do wiary w swojej rodzinie

Nasz reporter zapytał Barbarę Kurdej-Szatan o to, czy w związku z tym, że nie boi się głośno wyrażać swoich poglądów i otwarcie wspiera społeczność LGBT+, podczas przygotowań do komunii córki nie spotkały ją z tego tytułu jakieś nieprzyjemności. Co aktorka miała do powiedzenia na ten temat?

Nie spotkałam się z żadnymi nieprzyjemnościami. Poza tym kościół i Bóg uczą szacunku do siebie nawzajem, więc to jest istotne, żebyśmy wszyscy szanowali siebie i swoją odmienność - powiedziała.

W dalszej części rozmowy Kurdej-Szatan opowiedziała również o tym, jakie podejście do wiary i kościoła panuje w jej domu rodzinnym.

Moja rodzina jest bardzo tolerancyjna. My się wszyscy bardzo szanujemy nawzajem. Największym autorytetem miłości dla mnie byli moi dziadkowe. Babcia była bardzo wierząca, a dziadek był ateistą, kochali się ponad wszystko. […] Jak babcia zmarła dziadek zorganizował jej pogrzeb kościelny, a jak dziadek zmarł, miał pogrzeb świecki. Moja rodzina też częściowo wierzy, a częściowo wierzy w coś innego. To jest tak, że szanujemy się wszyscy bardzo.

Na koniec dodała, że to właśnie jej córce zależało bardzo na tym, aby przystąpić do komunii.

Hania chciała pójść do komunii. […] To była jej decyzja. Była dumna, przejęta i podeszła do tego bardzo odpowiedzialnie.

Jeżeli jesteście ciekawi, o czym jeszcze rozmawialiśmy z Barbarą Kurdej-Szatan, to koniecznie obejrzycie wideo znajdujące się u góry strony.

Córka Szatanów podeszła do pierwszej komunii świętej. Spójrzcie na tort