Karetka przed domem Shakiry. Rzecznik piosenkarki komentuje

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że wieloletni związek Gerarda Piqué i Shakiry to już przeszłość. Kilka dni temu do mediów trafiła informacja o tym, że piosenkarka nakryła partnera na zdradzie. Od tej pory słynna para nie mieszka razem. Piłkarz miał się wyprowadzić z ich wspólnego domu i przeniósł do apartamentu znajdującego się w Barcelonie.

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

Zobacz wideo Taylor Swift rozstała się z Harrisem. Będzie nowy hit? Te gwiazdy przekuły złamane serce w największe przeboje

Shakira trafiła do szpitala? Rzecznik piosenkarki zdementował plotki

O tym, że Shakira rzekomo trafiła do szpitala, poinformował hiszpański magazyn "Hola". Z opublikowanych przez nich informacji wynika, że po powrocie z Cannes piosenkarka miała doznać silnego ataku paniki. Przyczyną tego miał być ogromny stres wywołany zdradą, której dopuścił się jej partner. Na stronie internetowej czasopisma ukazały się zdjęcia karetki, która pojawiła się pod domem piosenkarki. Rzekomo Shakira została zabrana do jednego ze szpitali w Barcelonie, gdzie widziano także Gerarda Piqué oraz innych, zaniepokojonych stanem zdrowia gwiazdy członków rodziny.

Okazuje się, że w rzeczywistości było jednak nieco inaczej. Rzecznik Shakiry, dziennikarz Rodrigo Beltrán, zaprzeczył doniesieniom gazety:

Te zdjęcia pochodzą z 28 maja. Ojciec Shakiry William Mebarak upadł, piosenkarka wsiadła z nim do karetki i odwiozła go do szpitala, gdzie obecnie wraca do zdrowia - wyjaśnił.

Z kim Gerarda Piqué zdradził Shakirę?

Jak podaje hiszpański dziennik "El Periodico" piłkarz zdradził piosenkarkę z dwudziestokilkuletnią hostessą.

To młodsza dziewczyna, po dwudziestce. Studiuje i pracuje jako hostessa. Jej pojawienie się w życiu Gerarda doprowadziło do tego, że on i Shakira są teraz w separacji - donosi gazeta.

Do tej pory Shakira i Gerard Piqué nie skomentowali oficjalnie doniesień dotyczących ich rozstania.

Shakira dowiedziała się, z kim zdradził ją Pique. Nie wpuściła piłkarza do domu

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl