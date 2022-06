Była partnerka Filipa Chajzera nie wytrzymała. Odpowiedziała publicznie na jego komentarz

Bądź na bieżąco. Więcej o gwiazdach polskiego show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pod koniec maja media obiegły zdjęcia paparazzi, na których uwiecznili Filipa Chajzera spędzającego wieczór z nieznaną kobietą, a później wracających tramwajem do jej mieszkania. Po ujęciach można stwierdzić, że parę łączy coś więcej niż przyjaźń. Było to duże zaskoczenie, bo dziennikarz miał w tym czasie być w związku z wieloletnią partnerką, Małgorzatą Walczak. Nic nie wskazywało na to, że relacja dobiegła końca.

Jak się jednak okazało, para rozstała się, o czym każde z nich poinformowało w swoich mediach społecznościowych. Zainteresowani oznajmili, że nie zamierzają publicznie prać brudów, jednak długo w tym postanowieniu nie wytrzymali. Kobieta zaczęła zamieszczać wymowne posty, a Chajzer opublikował wywód o prawie do szczęścia. Wtedy miarka się przebrała, matka dziecka dziennikarza zabrała głos.

Partnerka Chajzera odniosła się do jego wywodu o szczęściu

Pod jednym z postów dziennikarza znalazło się wiele komentarzy odnoszących się do głośnego rozstania i nowego związku. Chajzer postanowił odpowiedzieć jednej z osób:

Wolę już być skończony i być szczęśliwy, niż na odwrót.

Komentarz nie spodobał się byłej partnerce. Postanowiła bezpośrednio odpowiedzieć Chajzerowi.

Wiesz Filip, ja też czytam, co piszesz. I nie chciałabym ci publicznie odpowiedzieć - napisała Walczak.

Filip Chajzer jeszcze nie odpowiedział swojej byłej.

Chajzer długo ukrywał, że jest z nią w związku. Kim jest Małgorzata Walczak?

Myślicie, że Małgorzata Walczak zdecyduje się publicznie opowiedzieć o związku z dziennikarzem?