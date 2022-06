Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Martyna Wojciechowska znana jest z charakterystycznego stylu ubierania. Dziennikarka, zarówno na co dzień, jak i na imprezy branżowe wybiera proste i bardzo klasyczne stylizacje w stonowanych kolorach. Najczęściej zatem możemy zobaczyć ją w odcieniach zieleni oraz w czerni. Dlaczego akurat stawia na takie barwy?

Zobacz wideo Dlaczego Martyna Wojciechowska chodzi na czarno? Opowiedziała też o włosach

Ponadczasowy i uniwersalny styl Martyny Wojciechowskiej

Okazuje się, że Martyna Wojciechowska nie lubi po prostu tracić zbyt dużo czasu na wybór stylizacji. Woli go za to przeznaczyć na merytoryczne przygotowanie się do danego spotkania czy programu, w którym bierze udział.

Tak jest najprościej. To wynika z tego, że ja po prostu nie mam do tego daru wielkiego i nie za bardzo mam czas, aby o tym myśleć. Zawsze chciałam, żeby ludzie skupiali się na tym, co mówię, a nie na tym, jak wyglądam. Jeśli gdzieś wychodzę, to staram się przygotować merytorycznie niż stać przed szafą i zastanawiać się, czy jedno pasuje do drugiego. Zapewniam, że jak się ma same czarne bluzki i wyłącznie same czarne spodnie, to naprawdę czegokolwiek nie wyjmę z jednego i drugiego końca szafy i założę na siebie, to jest ok. Traktuję ubranie jak mundur - powiedziała.

Wiadomo również, że Martyna Wojciechowska w ciągu roku dużo podróżuje. Nagrywanie programu "Kobieta na krańcu świata" wymaga od niej przemierzania tysięcy kilometrów. W związku z tym dziennikarka ceni sobie wygodę i praktyczność.

Mam wszystkie ubrania, które się nie gniotą. Mogę jej zwinąć, wrzucić do plecaka i na drugim krańcu świata wyciągnąć, założyć je i nawet pójść w nich na elegancką kolację - dodała.

Tajemnica pięknych włosów Martyny Wojciechowskiej

Dziennikarka została również zapytana o to, w czym tkwi sekret jej pięknych włosów. Co ciekawe, to pytanie bardzo ją zaskoczyło. Okazuje się, że również w tym przypadku Wojciechowska stawia na szybkie i proste rozwiązania.

Nic specjalnego nie robię z włosami. Chodzę do fryzjera raz na półtora miesiąca, (…) najczęściej kładę się spać z mokrymi włosami i dlatego pewnie są takie pofalowane. Dodam też, że nie mam doczepów.

Wojciechowska dodała również, że być może tajemnica jej pięknych włosów tkwi w zabiegu, który w dzieciństwie robiła jej mama. Były to kompresy z cebuli i rzepy. Dziennikarka wspomina, że ich zapach był okropny, ale być może właśnie dzięki temu teraz może cieszyć się wspaniałą fryzurą.

