Blanka Lipińska jest fanką szybkich aut. Kilka lat temu kupiła Mercedesa klasy E, którego jakiś czas temu wymieniła BMW serii 4. Teraz postanowiła zainwestować w kolejny środek transportu i postawiła na elektryczne dwa kółka.

Zobacz wideo Blanka Lipińska niezadowolona z kranu. Miał robić gazową wodę

Blanka Lipińska chwali się nowym rowerem

Pisarka erotyków sprawiła sobie rower, którego cena powala. Wybrała personalizowany model, którego cena wynosi ponad 20 tysięcy złotych. Blanka Lipińska nie pożałowała sobie między innymi na świecące zdobienia, jednak to nie one przykuwają uwagę.

Celebrytka przyznała, że od początku chciała umieścić na swoim rowerze "niegrzeczny akcent". Początkowo miały to być męskie przyrodzenia, jednak ostatecznie postawiła na "fuck*sy". Umieściła je na kołach.

Zobaczcie, miały być kut*ski, ale są "fuck*sy - chwaliła się Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska na rowerze Instagram @blanka_lipinska

Wygląda na to, że nowy pojazd przypadł do gustu pisarce erotyków. Na InstaStories przyznała, że świetnie się bawiła. Będzie to dla niej nowa forma aktywności, ponieważ jak sama zauważyła nie jeździ on całkowicie samodzielnie.

Jakiś czas temu Blanka Lipińska wyznała, że ponownie jest na redukcji i ma zamiar schudnąć. Choć jej lodówka jest wypełniona po brzegi jedzeniem, większość produktów nie należy do niej. Sama spożywa dziennie zaledwie 1000 kcal. Przy okazji dała do zrozumienia, że nie mieszka sama, jednak tę sferę prywatności woli zostawić dla siebie.