Na początku tygodnia gruchnęła wieść o rozstaniu Shakiry i Gerard Piqué, którzy nie tylko byli ze sobą od 12 lat, ale i wychowywali razem dwójkę dzieci. Wina podobno leży po stronie piłkarza. Miał zdradzić wokalistkę z hostessą.

Gerard Piqué zdradził Shakirę. Wybranka jest dużo młodsza

Shakira i Gerard Piqué poznali się, gdy on miał 24 lata, a ona - 34. Zaiskrzyło w Madrycie podczas kręcenia teledysku do piosenki "Waka Waka (This Time for Africa)", która była hymnem mundialu w RPA w 2010 roku. Piłkarz wystąpił w klipie przez zaledwie sekundę, ale to właśnie wtedy piosenkarka zwróciła na niego uwagę. Dziś wiadomo, że związek pary to już przeszłość. Informator tej samej gazety, która ujawniła rozstanie, "El Periodico", wyjawił, że Piqué zdradził Shakirę.

To młodsza dziewczyna, po dwudziestce. Studiuje i pracuje jako hostessa. Jej pojawienie się w życiu Gerarda doprowadziło do tego, że on i Shakira są teraz w separacji - donosi gazeta.

Piosenkarka dowiedziała się o wszystkim i miała wyrzucić piłkarza z mieszkania, dlatego ten obecnie żyje w jednym ze swoich apartamentów. Ponadto Piqué niedawno miał być widziany pod jej domem i próbował dostać się do środka, ale bez skutku. Śledzili go paparazzi, którzy uwiecznili ten moment i zapytali o rozstanie. Ten jednak nie chciał udzielić odpowiedzi.

