Maciej Rock był ulubieńcem widzów, ale zniknął z anteny. Zdradził, co go do tego skłoniło 

Maciej Rock zdobył sporą popularność jako prowadzący "Idola", a później show "Must be the Music". Dziennikarz zaskarbił sobie sympatię widzów za sprawą poczucia humoru. W 2019 roku zrezygnował z pracy przed kamerą. W najnowszym wywiadzie zdradził, co go do tego skłoniło. Dużo się u niego pozmieniało.

8 KAPIF Otwórz galerię Na Gazeta.pl