Sądowa batalia między Johnnym Deppem i Amber Heard nie przez przypadek jest określona mianem "procesu dekady". Od połowy kwietnia to temat numer jeden nie tylko w mediach plotkarskich - stał się również pretekstem do dyskusji, czy wywlekanie na światło dzienne tak prywatnych spraw, a także wyrok na korzyść aktora, nie zniechęcą ofiar przemocy do występowania przeciw oprawcom. Do procesu Deppa i Heard postanowiła w dość nietypowy sposób nawiązać także Ida Nowakowska w instagramowym poście. Celebrytka podzieliła się z fanami zdjęciem, które zrobiła z aktorem w czasach, gdy mieszkała w Los Angeles. W komentarzach pod postem pojawiły się słowa krytyki i zarzut, że Nowakowska próbuje wybić się w ten sposób na głośnej sprawie.

Ida Nowakowska krytykowana za zdjęcie z Johnnym Deppem

Zanim Ida Nowakowska stała się jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej, przez wiele lat studiowała i pracowała w Stanach Zjednoczonych. Prowadząca "Pytania na śniadanie" robiła karierę w Los Angeles, gdzie miała nawet swoją managerkę. Na Instagramie Nowakowskiej pojawiło się zdjęcie ze zmarłą już niestety kobietą i pozującym obok Johnnym Deppem.

Johnny Depp przywołał wspomnienia z niedawnych czasów życia w Los Angeles i współpracy z moją cudowną, świętej pamięci managerką, która zmarła na COVID-19 - napisała prezenterka, oznaczając aktora w poście.

Chociaż część fanów na to wspomnienie zareagowała bardzo pozytywnie, zazdroszcząc Idze Nowakowskiej, że miała okazję poznać hollywoodzkiego aktora, nie wszyscy podzielili zachwyt.

Powinien przegrać.

Przywołał wspomnienia? Wpadł na kawę?

Czy pani ma jakiekolwiek refleksje na temat tego, co pani robi w mediach społecznościowych? To był tragiczny proces. A jego wygrana, choć słuszna, nie powinna służyć promowaniu pani osoby - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że Ida Nowakowska wybrała dość osobliwy sposób, aby odnieść się do głośnego procesu. Trudno powiedzieć, czy jej post jest wyrazem poparcia dla aktora, czy może faktycznie przypomniała sobie po prostu o starym zdjęciu z gwiazdą, o której mówi obecnie cały świat. Póki co prowadząca "Pytania na śniadanie" nie odniosła się ani do negatywnych, ani do pozytywnych słów na temat instagarmowego wpisu.