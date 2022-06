Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Jolanta Kwaśniewska od lat uważana jest za ikonę stylu i wzór do naśladowania w kontekście mody. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jej stylizacje zmieniały się wraz z płynącym czasem i nowymi trendami. Postanowiliśmy przyjrzeć się ewolucji stylu byłej pierwszej damy.

Nazywano ją drugą Shazzą, ale Jolanta Kwaśniewska stawiała na elegancję

Na początku pierwszej kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego pierwszą damę często porównywano do piosenkarki disco polo Shazzy. Wszystko za sprawą charakterystycznego uczesania i podobnego typu urody. Od początku nie można było jednak zarzucić Jolancie Kwaśniewskiej braku gustu i stylu. Wręcz przeciwnie. Kwaśniewska stawiała na klasykę i elegancję. Na spotkanie z Michaelem Jacksonem w 1996 roku założyła żakiet w chanelowskim stylu, który uzupełniła okazałym naszyjnikiem i kolczykami. Nie było tu przypadków - nawet guziki były doskonale dopasowane do całości.

Michael Jackson, Jolanta Kwaśniewska Fot. LASKI DIFFUSION/EN

Pierwsza dama uwielbiana przez tłumy

Trzeba przyznać, że z biegiem lat Jolanta Kwaśniewska była szanowana i podziwiana przez wielu Polaków. Doceniano jej wyczucie stylu i porównywano z pierwszymi damami ze świata. Królowała także w rankingach popularności. Sama zaczęła bawić się modą. Czerń w jej wydaniu nie była nudna. Na zaprzysiężeniu drugiej prezydentury męża postawiła na prosty komplet, który ożywiła kołnierzem i mankietami we wzór szachownicy. Dodatkiem do stylizacji był wysmakowany i oryginalny kapelusz.

Jolanta Kwaśniewska, Aleksander Kwaśniewski Fot. Sławomir Kamiński/ Agencja Gazeta.pl

Dodatki odgrywały kluczową rolę w stylu pierwszej damy

W stylu byłej pierwszej damy zawsze ważną rolę odgrywały dodatki. Do prostego żakietu i zwykłej bluzki dokładała perfekcyjnie dobrany manicure, delikatną, ale zauważalną biżuterię i wówczas bardzo modne okulary przeciwsłoneczne.

Jolanta Kwaśniewska Fot. KAPiF

Kiedyś futra nie wywoływały tylu emocji. Jolanta Kwaśniewska też je nosiła

Jolancie Kwaśniewskiej zdarzało się także pokazywać publicznie w futrach. Zapewne dziś by się na to nie odważyła. W 2006 roku podejście do tego tematu było jednak inne. Kwaśniewska do płaszczu o lekko sportowym fasonie dobierała ponadczasowe szpilki i torebki. Całość nabierała eleganckiego sznytu. Tak (była już wówczas) pierwsza dama pojawiła się na premierze filmu "Kopia mistrza" Agnieszki Holland.

Jolanta Kwaśniewska Fot. KAPiF

Jolanta Kwaśniewska gustowna niczym Paryżanki

Jolanta Kwaśniewska czasem stawiała na styl iście paryski. Klasyczna czarna sukienka i naszyjnik z pereł to przecież esencja dobrego gustu. Dobrym posunięciem było tu dobranie czarnych rajstop do czarnych butów. Wydłużyło to optycznie nogi i nadało całości modowego charakteru.

Jolanta Kwaśniewska Fot. KAPiF

Jolanta Kwaśniewska stawia na nowoczesną elegancję

Z biegiem lat Kwaśniewska upodobała sobie bardziej nowoczesną elegancję i zabawę formą. Do szerokich spodni dobrała asymetryczną, białą bluzkę i długi naszyjnik. W tej odsłonie prezydentowa pojawiła się w 2015 roku. Ta stylizacja nawiązuje do projektów marki La Mania, które w tamtym okresie robiły furorę w polskiej modzie.

Jolanta Kwaśniewska Fot. KAPiF

Teraz w modzie są fasony oversize

W tym roku Kwaśniewska zdecydowała się na bardzo modne oversizeowe fasony. Strzałem w dziesiątkę był też okazały naszyjnik, wyglądający na przywieziony z innego zakątka świata. Charakteru i pazura tej stylizacji dodały pomarańczowe szpilki. Widać, że Jolanta Kwaśniewska idzie z duchem czasu, a jej styl ewoluuje wraz ze zmieniającymi się trendami.

Jolanta Kwaśniewska Fot. KAPiF

