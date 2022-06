Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Meghan Markle i księżna Kate miały nie dogadywać się ze sobą jeszcze przed ślubem księcia Harry'ego. Amerykańska aktorka w pamiętnym wywiadzie u Oprah Winfrey ujawniła, że żona księcia Williama sprawiła jej ogromną przykrość, doprowadzając ją do płaczu w dniu jej ślubu. Kością niezgody okazała się sukienka księżniczki Charlotte. Wyznanie Markle postawiło księżną w zupełnie innym świetle, gdyż początkowo brytyjskie media donosiły, że to Meghan miała doprowadzić ją do płaczu. Aktorka podkreśliła, że brytyjskie brukowce się na nią uwzięły. Po "megxicie" księżne nie miały za wielu okazji do porozmawiania. Jubileusz panowania królowej Elżbiety umożliwił im spotkanie, ale one raczej nie były wyrywne do przeprowadzania niezobowiązujących konwersacji. Zadbano, by na siebie nie wpadły.

Meghan Markle i księżna Kate dalej nie darzą się sympatią? Siedziały z dala od siebie

Meghan Markle i książę Harry w katedrze świętego Pawła zjawili się przed księżną Kate i księciem Williamem. Zostali usadzeni w drugim rzędzie, przy księżniczce Beatrycze, księżniczce Eugenii i ich małżonkach. Na zdjęciu z katedry widać, że obie księżne rozsadzono po przeciwległych stronach sali. Kate razem z mężem siedziała w pierwszym rzędzie, obok księcia Karola i księżnej Camilli. Książę Harry nie był za bardzo zainteresowany przemówieniem premiera Wielkiej Brytanii i zasnął z odchyloną do tyłu głową.

Meghan Markle i księżna Kate dalej nie darzą się sympatią? Siedziały z dala od siebie Fot. Agencja Gazeta

Od kiedy książę Harry i Meghan Markle zrezygnowali z pełnienia funkcji wyższych członków rodziny królewskiej i wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych - Kate i Meghan nie miały okazji wyjaśnić sobie nieporozumienia związanego z wyborem kreacji dla księżniczki Charlotte, co eskalowało i po wywiadzie u Oprah mówiono tylko o tym. Sama Meghan nie gryzła się w język i po jej słowach było widać, że miała ogromny żal do niektórych członków rodziny królewskiej.

Być może spotkanie Kate i Meghan, podczas którego żona księcia Williama oficjalnie pozna małą Lilibet przełamie lody. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

