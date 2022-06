Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Meghan Markle w kwestii wyborów modowych, rzadko kiedy zalicza wpadki. Żona księcia Harry'ego występując publicznie, zawsze wygląda nienagannie i stosownie do okazji. Tym razem uczestniczyła w nabożeństwie dziękczynnym w katedrze św. Pawła, wraz z innymi członkami rodziny królewskiej. Niestety zabrakło królowej Elżbiety, a całą uwagę skupiła na sobie Meghan. Wygląda na to, że zainspirowała się jednym ze sprawdzonych elementów garderoby księżnej Kate. Mimo to wyglądała zjawiskowo! Uczeń przerósł mistrza?

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Meghan Markle cała na biało na nabożeństwie z okazji Platynowego Jubileuszu królowej. Skradła show

Meghan Markle i książę Harry od czasu megxitu nie mieli wielu okazji, by pojawić się w Wielkiej Brytanii. Od kiedy przestali pełnić obowiązki wyższych członków rodziny królewskiej, w USA chętnie pokazywali się publicznie, mimo że zarzekali się, że chcą prowadzić spokojniejszy tryb życia. Błękitna krew płynąca w żyłach księcia jednak zobowiązuje i razem z żoną nie mogło zabraknąć ich na Platynowym Jubileuszu królowej.

Meghan na tę okazję wybrała biały płaszcz o kroju sukienki, który jest jednym ze sprawdzonych zestawów na publiczne wystąpienia księżnej Kate. Markle w pasie przewiązała się paskiem, do stylizacji dobrała jasne szpilki i obowiązkowo kapelusz. W dłoni trzymała białe rękawiczki, a na jej uszach błyszczały diamentowe kolczyki.

Meghan Markle cała na biało na nabożeństwie z okazji Platynowego Jubileuszu królowej. Skradła show Fot. Agencja Gazeta

Warto wspomnieć, że w podobnych zestawach bardzo często widywana jest księżna Kate. Jednak moda nie jest na wyłączność, a Meghan po raz kolejny udowodniła, że ponadczasowa klasyka jest zawsze trafnym wyborem. Wyglądała schludnie i niezwykle elegancko. Przy okazji uśmiech nie schodził jej z ust, i brylowała w towarzystwie, skupiając na sobie uwagę.

Książe Harry i Meghan Markle zostali usadzeni w drugim rzędzie, przy księżniczce Beatrycze, księżniczce Eugenii i ich małżonkach.

Meghan Markle cała na biało na nabożeństwie z okazji Platynowego Jubileuszu królowej. Skradła show Fot. Agencja Gazeta

Jak wam się podoba Meghan Markle w takim wydaniu? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

