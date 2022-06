Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

W czwartek w Wielkiej Brytanii odbyła się uroczysta parada Trooping the Colour, będąca jednym z wydarzeń związanych z obchodami Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Z tej okazji ojczyznę odwiedził nawet książę Harry, któremu towarzyszy żona i dzieci. Chociaż decyzją królowej nie dołączyli oni do niej, a także do m.in. księcia Williama i księżnej Kate na balkonie Pałacu Buckingham, brali udział w oglądaniu pochodu.

Elegancka Meghan Markle na Platynowym Jubileuszu królowej Elżbiety II

Uwagę skradła Meghan Markle, która choć nie brała udziału w oficjalnej części wydarzenia, obserwowała obrady z dawnego biura księcia Wellingtona wraz z innymi, mniej znaczącymi członkami rodziny królewskiej. Zdaniem eksperta od mowy ciała, czuła się jak ryba w wodzie w zaistniałej sytuacji.

Obchody Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Ekspert od mowy ciała ocenił zachowanie Meghan Markle

Od czasu opuszczenia szeregów rodziny królewskiej przez księcia Harry'ego wraz z rodziną, wiele osób było przekonanych, że stosunki między Sussexami a pozostałymi royalsami mogą być napięte. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. W rozmowie z The Mirror ekspertka od mowy ciała Judi James stwierdziła, że Meghan Markle "była w swoim żywiole" żartując i rozmawiając z dziećmi w miejscu, z którego oglądała pochód.

Patrząc z okna, mogliśmy zobaczyć Meghan i Harry'ego wyglądających na niespodziewanie zrelaksowanych i radosnych w niezobowiązującym otoczeniu, które wydawało się o wiele bardziej w ich guście niż poprzednie niezręczne, napięte występy z resztą rodziny królewskiej.

Ekspertka twierdzi, że żona księcia Harry'ego doskonale bawiła się podczas wydarzenia:

Meghan wyglądała na rozbawioną i w swoim żywiole w towarzystwie grupy młodych arystokratów, którzy również zdawali się odwzajemniać jej sympatię.

Zupełnie inne zdanie Judi James ma na temat księżnej Cambridge. Ekspertka zwróciła uwagę na powagę i zachowawczość żony księcia Williama:

William i Kate pojawili się z poważnymi wyrazami twarzy, a William skierował dzieci na swoje miejsca, po czym stanął z dala od Kate, zapewniając odpowiednie rozstawienie do przekazywania rodzicielskich wskazówek.

Wygląda na to, że żonie księcia Harry'ego w końcu udało się odnaleźć swoje miejsce w szeregach rodziny królewskiej.

