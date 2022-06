Piers Morgan ponownie kpi z Meghan Markle. Tym razem wykorzystał zdjęcie księcia Louisa

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

2 czerwca w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się czterodniowe obchody 70-lecia panowania królowej Elżbiety II. Meghan Markle od czasu megxitu nie była częstym gościem w rodzinnych stronach męża. Obecności na tak ważnym wydarzeniu, jak Platynowy Jubileusz, nie mogła sobie odmówić. Mimo że Meghan i Harry nie pojawili się na balkonie Pałacu Buckingham, nie uchroniło ich to przed zgryźliwościami, jakie zaserwował Markle jeden z jej największych przeciwników. Piers Morgan opublikował na Twitterze zdjęcie księcia Louisa i nie powstrzymał się od przytyku w stronę Meghan. Internauci szybko odpowiedzieli na jego zgryźliwości.

Piers Morgan ponownie kpi z Meghan Markle. Tym razem wykorzystał zdjęcia księcia Louisa

Meghan Markle i książę Harry dołączyli do pozostałych członków rodziny królewskiej, podczas pierwszego od dwóch lat, oficjalnego przyjęcia na cześć królowej i parady Trooping the Colour. Nie dostąpili zaszczytu pojawienia się na balkonie Pałacu Buckingham. Zamiast tego zostali usadzeni z dalszą rodziną, ale to nie powstrzymało Piersa Morgana przed złośliwościami.

Na Twitterze dziennikarza pojawił się kolaż zdjęć z księciem Louisem, który podczas Platynowego Jubileuszu skradł całe show, za sprawą żywej ekspresji. Arystokrata robił zabawne miny, a w pewnym momencie zasłonił uszy i szeroko otworzył buzię, jakby wyglądał na przybitego całą sytuacją. Ten moment wykorzystał dziennikarz, który nawiązał do Meghan pisząc:

Czy to w tym momencie przybyła ciocia Meghan?

W komentarzach internauci odpowiedzieli na jawny hejt dziennikarza i zauważyli, że z jego strony zaczyna przypominać to obsesję na punkcie żony księcia Harry'ego.

Pięć lat później, a ty nadal masz obsesję na punkcie Meghan.

Musisz odpuścić, to stało się niezdrowe.

Za co tak nienawidzisz Meghan - czytamy.

Piers Morgan od kilku lat wiedzie prym wśród agresywnych krytyków Meghan Markle. Podczas dyskusji o wywiadzie Meghan u Oprah Winfrey, nie gryzł się w język, obrażając aktorkę i w pewnym momencie wyszedł ze studia, co było pokłosiem jego zwolnienia z "Good Morning Britain".

