Mateusz Borkowski popularność zawdzięcza udziałowi w programie "Gogglebox", gdzie szybko stał się ulubieńcem widzów. Uczestnik show TTV od lat zmagał się z nadwagą, która zagrażała jego zdrowiu i uniemożliwiała normalne funkcjonowanie. Borkowski w krytycznym momencie życia ważył nawet 250 kilogramów. Mężczyzna sześć lat temu rozpoczął walkę z nadwagą. Na oczach widzów w ciągu kilku lat schudł ponad 170 kg. Teraz może się pochwalić zdrową sylwetką.

Zobacz wideo Mateusz Borkowski "Big Boy": Po metamorfozie mam większe powodzenie u kobiet

Mateusz Borkowski "Big Boy" pozuje na plaży. Fani pod wrażeniem

Uczestnik "Gogglebox" wrzucił na Instagram zdjęcie z urlopu, który spędza w Egipcie. Borkowski podzielił się zdjęciem zrobionym na plaży, gdzie stoi dumnie i pozuje efekty ciężkiej pracy. Mężczyzna jest bez koszulki i ma na sobie krótkie spodenki. "Big Boy" dodał zabawny opis, nawiązujący do obwisłej skóry, która mu pozostała po zmianie stylu życia. To właśnie przez dystans do siebie zyskał rzesze wiernych fanów.

Ja i moja wisząca wstrętna skóra bardzo luźniutko się czujemy.

Pod zdjęciem znalazło się wiele pozytywnych komentarzy.

Wzór do naśladowania.

Bo luz jest najważniejszy.

Szacunek dla pana.

Gwiazdy, które spektakularnie schudły. Jak im się to udało?

Borkowski nie ukrywa, że poddał się operacji zmniejszenia żołądka, dzięki której osiągnął tak spektakularny sukces. Dodatkowo zmiana nawyków żywieniowych i odpowiednia ilość aktywności fizycznej. Dziś ze świadomością opowiada o tym, że odchudzanie nie jest etapem, a decyzją na całe życie.