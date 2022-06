Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

W Wielkiej Brytanii odbywają się aktualnie liczne wydarzenia związane z celebrowaniem Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. W czwartek 2 czerwca z okazji 70 lat panowania miała miejsce uroczysta parada Trooping the Colour. Podczas wydarzenia doszło do pewnego incydentu. Pomimo licznej ochrony, czuwającej nad bezpieczeństwem brytyjskiej rodziny królewskiej, przez barierki dostała się grupa aktywistów. Konieczna była interwencja służb mundurowych.

Parada z okazji Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Za barierki dostała się grupa aktywistów

Uroczyste obchody wyjątkowego jubileuszu królowej Elżbiety II potrwają do 5 czerwca. Na tę okazję do Wielkiej Brytanii przyjechali nawet książę Harry wraz z Meghan Markle i dziećmi. To dla monarchini pierwsza okazja do poznania prawnuczki Lilibet, która w sobotę będzie świętować pierwsze urodziny.

Podczas czwartkowej parady Trooping the Colour królowa Elżbieta II podziwiała pochód z balkonu Pałacu Buckingham. Wśród towarzyszących jej osób znalazł się między innymi książę William, księżna Kate, a także trójka ich dzieci. Zabrakło księcia Harry'ego z rodziną oraz księcia Andrzeja, gdyż królowa zadecydowała, że w honorowym miejscu znajdować się będą mogli ci przedstawiciele rodziny królewskiej, którzy oficjalnie wykonują obowiązki publiczne.

Podczas wydarzenia doszło do pewnego incydentu. Pomimo że parada jest doskonale strzeżona przez odpowiednie służby, za barierki udało się dostać kilku osobom z grupy Animal Rebellion. Aktywiści walczą o zwrócenie uwagi na kryzys klimatyczny i prawa zwierząt, poprzez nawoływanie do zmiany systemu żywnościowego na świecie, opierając go o dietę roślinną.

Protestujące osoby usiadły przed maszerującą orkiestrą, inni zaś próbowali uciec przed policjantami, biegając między muzykami. Chwilę później zostali złapani przez służby mundurowe i pochód bez innych zakłóceń był kontynuowany.