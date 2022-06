Więcej informacji na temat metody in vitro i polityki prorodzinnej w Polsce na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

2 czerwca przypada Światowy Dzień In Vitro. Małgorzata Rozenek zdradziła na Instagramie, że wybiera się do Brukseli. Wyjaśniła, że w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Ewy Kopacz i we współpracy z jej fundacją MRM, odbył się panel ekspercki i konferencja prasowa poświęcona problemowi leczenia niepłodności "Wsparcie dla płodności to wsparcie dla Polski". Gwiazda wielokrotnie apelowała do rządzących o refundację części kosztów metody in vitro. Z mównicy zwróciła się do polityków PiS.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Klara Lewandowska zna kilka języków, a Stanisław Rozenek szyje. Oto talenty dzieci gwiazd

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek o macierzyństwie: „Nie jestem wyrozumiała"

Małgorzata Rozenek przemawiała w Parlamencie Europejskim. Zwróciła się do polityków PiS

Małgorzata Rozenek od lat porusza społeczny problem, jakim jest brak wsparcia i pomocy od państwa w temacie leczenia niepłodności metodą in vitro. Gwiazda nie ukrywa, że koszty jakie muszą ponosić rodzice są ogromne i sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. W 2019 roku wydała książkę "In vitro. Rozmowy intymne" i założyła fundację MRM, której celem jest wspieranie par w walce z niepłodnością. Swoje doświadczenie i zdobytą wiedzę postanowiła wykorzystać, przemawiając w Parlamencie Europejskim.

W Parlamencie Europejskim, z inicjatywy Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kopacz we współpracy z Fundacją MRM odbędzie się panel ekspercki i konferencja prasowa. W Światowym Dniu In Vitro będziemy rozmawiać o leczeniu niepłodności - napisała gwiazda.

Na InstaStory udostępniła fragment swojego przemówienia. Podziękowała Ewie Kopacz za możliwość współorganizowania panelu eksperckiego. Przywołała dane WHO dotyczące płodności i podzieliła się swoją historią.

Jak mówią dane WHO płodność w Polsce, i nie tylko w Polsce, dramatycznie spada. Nazywam się Małgorzata Rozenek Majdan i mówię do państwa jako osoba, która bardzo dobrze zna emocje, frustrację i lęk biorący się z tego, czy będę mogła mieć dzieci, czy nie. Jednocześnie mówię jako szczęśliwa mama trójki synów poczętych dzięki metodzie in vitro. Jako że moi synowie mają 16,12 i dwa lata, sama śledzę drogę leczenia niepłodności w Polsce od kilkunastu lat - powiedziała.

Zwróciła się do rządzących i przywołała program powołany przez byłą premier, Ewę Kopacz, który odnosił się do refundacji in vitro.

Jako matki i ojcowie prosimy rządzących, by wrócili do rozwiązań już sprawdzonych i takich, które wyniosły rewelacyjny wynik prokreacyjny. (...) Chcemy, aby państwo objęło opieką swoich obywateli, tak, jak dzieje się to w wielu innych krajach - dodała.

Te programy miały być hitami, a wyszły paździerze. Szybko zdjęto je z anteny

Małgorzata Rozenek na InstaStory podkreśliła, że jest szczęśliwa z możliwości przemawiania w tak ważnej sprawie. Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony.