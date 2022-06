Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

2 czerwca w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się czterodniowe obchody 70-lecia panowania królowej Elżbiety II. W czwartek odbyła się również parada z okazji Trooping the Colour świętująca urodziny brytyjskiej monarchini. Zmierzający na wydarzenie książę George, księżniczka Charlotte oraz książę Louis w towarzystwie księżnej Kate oraz księżnej Camilli przejechali karocą wzdłuż zamykanej z okazji ważnych imprez państwowych alei The Mall. Młodszy syn księcia Williama i księżnej Kate czuł się jak ryba w wodzie w towarzystwie wiwatującego tłumu. Do tego stopnia, że księżniczka Charlotte postanowiła interweniować.

Księżniczka Charlotte poucza księcia Louise'a podczas Platynowego Jubileuszu

Trójka królewskich dzieci wyglądała niezwykle elegancko podczas tej wyjątkowej okazji. Najstarszy z rodzeństwa, książę George, ubrany był w garnitur i białą koszulę z krawatem, księżniczka Charlotte błyszczała w błękitnej sukience, a najmłodszy, książę Louis, wyglądał przeuroczo w marynarskim komplecie. Chłopiec bardzo do serca wziął sobie pozdrawianie zebranych wzdłuż alei poddanych i niemal przez całą drogę intensywnie machał do tłumu. Jak widać na udostępnionym przez "Daily Mail" filmiku, jego starsza siostra poczuła się chyba nieco zażenowana jego entuzjazmem i opuściła dłoń brata.

Przestań machać, Louis - miała szepnąć do najmłodszego z rodzeństwa.

Książę Louis nie przejął się jednak słowami siostry i z radością dalej pozdrawiał zebranych tłumnie Brytyjczyków.

obchody Platynowego Jubileuszu Fot. Alastair Grant / AP Photo

Obchody z okazji Platynowego Jubileuszu potrwają aż do niedzieli 5 czerwca. Z tej okazji do Wielkiej Brytanii przylecieli również Meghan Markle i książę Harry z dziećmi. Królowa, aby zadbać o ich pełny komfort, wysłała po rodzinę młodszego syna księcia Karola samochód i ochronę. Dla całej brytyjskiej rodziny królewskiej będzie to pierwsza okazja, aby poznać córkę Meghan Markle i księcia Harry'ego, Lilibet, która w sobotę kończy rok. Dziewczynka urodziła się w szpitalu w Los Angeles, a jej rodzice od tamtej pory tylko raz wrócili do Wielkiej Brytanii i podróżowali wówczas bez dzieci.