W czwartek 2 czerwca rozpoczęły się czterodniowe główne obchody Platynowego Jubileuszu, czyli 70-lecia panowania królowej Elżbiety II. Na zorganizowanej z tej okazji paradzie pojawili się niemal wszyscy członkowie rodziny królewskiej w tym również książę Harry i Meghan Markle.

Meghan Markle i książę Harry na Platynowym Jubileuszu królowej Elżbiety II

Do sieci trafiły długo wyczekiwane zdjęcia Meghan Markle i księcia Harry’ego, którzy dołączyli do pozostałych członków rodziny królewskiej podczas pierwszego od dwóch lat oficjalnego przyjęcia na cześć królowej i parady Trooping the Colour. Jednak w przeciwieństwie do księcia Williama i księżnej Kate, młodszy wnuk monarchini wraz z żoną nie pojawili się na balkonie Pałacu Buckingham.

Słynne małżeństwo obserwowało uroczystości z pomieszczenia, z którego rozciąga się widok na plac defiladowy. Jest to miejsce przeznaczone dla dalszych członków rodziny królewskiej, którzy nie biorą udziału w paradzie i nie pojawiają się u boku królowej Elżbiety II.

Specjalnie na tę okazję Meghan Markle wybrała granatową dopasowaną sukienkę i kapelusz z ozdobą pasującą kolorystycznie do kreacji. Tego dnia postawiła na delikatny makijaż i rozpuszczone, lekko pofalowane włosy. Jak zawsze wyglądała zjawiskowo. Na zdjęciach, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych, możemy zobaczyć ją w towarzystwie wnuczek księżniczki Anny, kuzyna królowej Elżbiety oraz oczywiście księcia Harry'ego.

