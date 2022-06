Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Artyści często mają życie barwne i pełne przygód. Zarabiają też całkiem dobre pieniądze. Często nie mogą jednak liczyć na dobrą emeryturę. Dlatego też wielkie gwiazdy estrady czy kina pracują czasem do późnej starości, żeby móc wciąż godnie żyć. Niskie świadczenia emerytalne oraz coraz wyższe koszty życia powodują, że wielu seniorów decyduje się na dalszą pracę. Ostatnio dziennik "Super Express" wyliczył, jakie emerytury otrzymują poszczególne gwiazdy i ile są w stanie sobie dorobić. Postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć temu tematowi.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Maryla Rodowicz nagle odwołała występ w Gorlicach. Powodem problemy zdrowotne

Królowa polskiej sceny musi wciąż koncertować

Emerytura Maryli Rodowicz od dawna wzbudza wiele kontrowersji. Artystka nieraz narzekała na niskie świadczenia. "Super Express" wyliczył, że Maryla otrzymuje na konto 1670 złotych emerytury. Królowa polskiej piosenki zmuszona jest więc cały czas być aktywna zawodowo i koncertować. Wiemy, że za koncert gwiazda bierze około 50 tysięcy złotych. Problem w tym, że jej koszty utrzymania są bardzo wysokie. Utrzymanie ogromnej posiadłości w Konstancinie-Jeziornej pochłania duże kwoty. Dodatkowo piosenkarka jest po rozwodzie, nie może więc liczyć na dzielenie się przychodami z mężem. Sytuacji nie ułatwia fakt, że Maryla nie napisała swoich największych przebojów. Nie może więc liczyć na tantiemy z tytułu praw autorskich. Media donosiły też o kłopotach zdrowotnych Rodowicz. Na szczęście ostatnio dała kilka koncertów. Wiemy też, że 19 czerwca wystąpi na Festiwalu w Opolu.

Maryla Rodowicz Fot. KAPiF

Były kochanek Rodowicz z partnerką w teatrze z byłym Rodowicz. Rodowicz też była

Głodowa emerytura Krzysztofa Cugowskiego

Krzysztof Cugowski do 2014 roku był wokalistą kultowej Budki Suflera. Artysta jest obecny na scenie już ponad 50 lat. Niestety jego emerytura jest wręcz głodowa. Początkowo wynosiła ona zaledwie 570 złotych. Później ta kwota wzrosła do 882 złotych. Od kiedy wprowadzono w Polsce minimalną emeryturę Cugowski dostaje na konto około 1000 złotych. W wywiadzie dla "Super Express" wokalista wyznał, że nie może jednak narzekać.

Nie mogę narzekać. I nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych - wyznał Krzysztof Cugowski.

Wokalista z zespołem muzyków inkasuje około 50 tysięcy złotych.

Krzysztof Cugowski Fot. KAPiF

Teresa Lipowska miałaby biedę. Na szczęście wciąż gra w "M jak miłość"

Teresa Lipowska jest aktywna zawodowo już ponad 70 lat. 84-letnia aktorka wciąż gra serialu "M jak miłość". Często jeździ też na spotkania autorskie ze swoją książką. Jakiś czas temu ulubienica telewidzów wyjawiła, że otrzymuje 2200 złotych emerytury.

Mam 2200 złotych emerytury. Uważam, że to jest taka średnia emerytura, bo bywają gorsze. To jest tylko i wyłącznie z gaży, czyli z części w teatrze, a nie od żadnych dodatków, filmów czy koncertów. Kiedy poszłam na emeryturę, a namówili mnie, żebym poszła wcześniej, bo będę sobie dorabiała ewentualnie przedstawieniami, a się na to zgodziłam, mając 55 lat, to wtedy ten portfelik był bardzo cieniutki. Nam przepadło, bo żeśmy swego czasu bardzo dużo wpłacali na tzw. dodatek do emerytury i w pewnym momencie to wszystko gdzieś znikło i okazało się, że nic nie mamy - wyznała Teresa Lipowska w wywiadzie dla Plejady.

Teresa Lipowska Fot. KAPiF

Teresa Lipowska nie przeżyłaby z samej emerytury. Podała kwotę

Alicja Majewska dostaje od państwa bardzo niską emeryturę. Na szczęście pracy ma bardzo dużo

Alicja Majewska to jedna z najbardziej zapracowanych polskich wokalistek. Piosenkarka jest nieustannie w trasie koncertowej, pojawia się na dużych imprezach telewizyjnych, zasiada także na fotelu jurorskim programu "The Voice Senior". Artystka jest w świetnej formie wokalnej i budzi podziw młodszych koleżanek z branży. Sama emerytura Majewskiej jest jednak bardzo niska. W 2021 roku artystka wyznała publicznie, że otrzymuje miesięcznie niewiele ponad tysiąc złotych. Za takie pieniądze z pewnością nie mogłaby się utrzymać. Na szczęście jej przeboje wciąż nuci cała Polska i chętnie chodzi na koncerty.

Alicja Majewska Fot. KAPiF

Alicja Majewska kończy 73 lata. Na koncie ma rozwód. Kim był Janusz Budzyński?

Ilona Łepkowska dostaje 1314 złotych emerytury, ale się nie skarży. "Nie jestem idiotką, kończyłam studia ekonomiczne"

Ilona Łepkowska jest nazywana królową polskich seriali. To ona odpowiada za scenariusze hitowych polskich tasiemców jak: "M jak miłość", "Barwy szczęścia", czy "Na dobre i na złe". Autorka zarabia także na produkcjach kinowych jak "Kogel Mogel 3" i "Kogel Mogel 4". Za film potrafi zgarnąć nawet 150 tysięcy złotych. To wynagradza jej niską emeryturę. W 2021 roku w programie "Money. To się liczy" Łepkowska wyznała, że otrzymuje 1314 złotych świadczenia.

Nigdy się na to nie skarżyłam. Nie jestem idiotką, kończyłam studia ekonomiczne i wiem, że to jest powiązane ze składkami. W ostatnim okresie, gdy je płaciłam, wynosiły ponad tysiąc złotych miesięcznie. I to nie jest tak, jak się jest na etacie, że ktoś nie widzi tych pieniędzy, bo dostaje pewną kwotę co miesiąc. Dla twórców zarabiających niewiele i nieregularnie to jest kwota, którą trudno im wyjąć z kieszeni co miesiąc - dodała Ilona Łepkowska

Ilona Łepkowska Fot. KAPiF

Ilona Łepkowska oferuje pracę Antkowi Królikowskiemu: "Zatrudnię go". Skorzysta?

Ryszard Rynkowski nie liczy na "dary ZUS-u". Poszedł w biznes

Kilka lat temu Ryszard Rynkowski wyznał w "Super Expressie", że jest emerytem, który otrzymuje co miesiąc na konto 1160 złotych. Okazało się jednak, że wokalista jest dobrym biznesmenem. Zainwestował w klinikę rehabilitacyjną, która wykorzystuje nowowczesne metody leczenia.

Wspólnie z żoną założyliśmy nowoczesne centrum, w którym leczą się ludzie z chorym kręgosłupem i po urazach kończyn - wyznał Rynkowski.

Po waloryzacji emerytur Ryszard Rynkowski dostaje wprawdzie dwa tysiące złotych świadczenia. Nie wiemy jakie wrażenie zrobiła na artyście podwyżka.

Ryszard Rynkowski Fot. KAPiF

Małgorzata Potocka jeździła z teatrem po całym świecie. ZUS-u to nie obchodzi

Na bardzo niską emeryturę swego czasu narzekała Małgorzata Potocka. Słynna tancertka w rozmowie z Plotkiem wyznała, że otrzymuje od państwa jedynie 1200 złotych i traktuje to jako rażącą niesprawiedliwość.

Bardzo dużo pracowałam za granicą, to się w ogóle nie liczyło. Ja przecież z zespołem Sabat jeździłam po świecie przez 20 lat i pracowałam. To w ogóle nie było liczone. Dlatego ja mam najniższą emeryturę z najniższych, dlatego jakbym chciała z niej korzystać, to bym po prostu nie była w stanie żyć. Systemowo powinno się to zmienić. Bycie artystą to praca sezonowa. Albo ktoś ma swoje pięć minut i zarabia, albo po prostu wegetuje. Mnóstwo artystów teraz, w pandemii, wegetuje. Płaci się składki, które trzeba. Żeby mieć większą emeryturę trzeba płacić składki dużo większe, nienormalne. Myślę, że to jest sprawa systemowa - wyznała Małgorzata Potocka.

Na szczęście okres lockdownu już się skończył i teatry znów są czynne. Prowadzenie teatru Sabat pozwala dorobić Małgorzacie Potockiej około dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Małgorzata Potocka Fot. KAPiF

Małgorzata Potocka ma 1200 zł emerytury. "Hance Bielickiej musiał premier podwyższyć"