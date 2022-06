Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Sylwia Bomba jest jedną z osób, które otwarcie powiedziały to, co myślą o zachowaniu Jakuba Rzeźniczaka. Gdy po niespełna pół roku spotykania się, piłkarz oświadczył się Paulinie Nowickiej, gwiazda "Gogglebox" nie kryła zaskoczenia. - Naprawdę jest jakaś, która by te oświadczyny przyjęła? - pisała niegdyś w komentarzach na Instagramie. Słowa Bomby widocznie zabolały Rzeźniczaka, ponieważ ostatnio publicznie ją skrytykował. Wpis został już usunięty z jego konta, jednak w sieci nic nie ginie, o czym przekonacie się w naszym artykule.

Sylwia Bomba odpowiada Jakubowi Rzeźniczakowi. Uderzyła w czuły punkt

Po krytyce, którą w stronę Sylwii Bomby wymierzył Jakub Rzeźniczak, poprosiliśmy ją o komentarz. Gwiazda "Gogglebox" nie była wylewna, ale postanowiła odpowiedzieć na uwagi piłkarza. Odpowiedź krótka, ale uderza w czuły punkt - dzieci.

Widzę, że pan Jakub ma stresujący okres w życiu. Zapewniam pana Jakuba, że największą siłę dają dzieci - mówi nam Sylwia Bomba.

Przypomnijmy, że piłkarz w jednym z instagramowych wpisów uznał, że celebrytka komentuje życie innych, a sama dorobiła się na komentowaniu programów telewizyjnych.

Tak jak wcześniej pani Bomba komentuje życie innych, a osiągnęła tylko to, że komentowała programy w TV. A teraz wielka gwiazda. Ja całe życie poświęciłem swojej pasji - napisał Rzeźniczak.

Jakub Rzeźniczak pojawił się niedawno w Izraelu, gdzie leczony jest jego syn Oliwier. Na co dzień z chłopcem jest matka, Magdalena Stępień. Choć przez chwilę zdawało się, że dla dobra dziecka para zakończy konflikt, atmosfera między nimi nadal jest napięta.