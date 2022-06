Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Ostatnio Liam Payne przeżywa jeden z gorszych okresów w swojej karierze. 23 maja w sieci pojawiły się szokujące zdjęcia, z których można było wywnioskować, że Liam Payne zdradził swoją narzeczoną. Już następnego dnia pojawił się publicznie u boku nowej partnerki, a Maya Henry odebrała z jego domu swoje rzeczy.

Zobacz wideo Najgłośniejsze konflikty polskich gwiazd. Żył nimi cały show-biznes

Klara Lewandowska zna kilka języków, a Stanisław Rozenek szyje. Oto talenty dzieci gwiazd

Teraz ukazał się wywiad z udziałem członka One Direction. Już sam początek zaniepokoił fanów. Rok wcześniej Liam Payne przyznał się, że ma problemy z alkoholem i walczy z uzależnieniem, a u Logana Paula pił whisky.

Podczas rozmowy wspomniał bójkę, jaka miała miejsce w zespole. Jeden z chłopaków miał przycisnąć go do ściany, a muzyk zagroził, że jeśli się nie odsunie, już więcej nie będzie w stanie użyć rąk. Po tych słowach potyczka szybko się zakończyła.

Mieliśmy jedną kłótnię za kulisami i jeden z chłopaków przycisnął mnie do ściany. Powiedziałem mu, że jeśli nie zabierze rąk, jest duże prawdopodobieństwo, że już nigdy ich nie użyje - opowiadał Liam Payne.

Liam Payne rozumie, dlaczego niektórzy mogą uważać Zayna Malika za "kut*sa". Ma usprawiedliwienie

Wpis się to z dezaprobatą Gigi Hadid, która uważała, że jego oburzenie wynikło z tego, że nie chcieli bawić się z amerykańskimi influencerami. Modelka radziła mu, aby zachowywał się z szacunkiem, jak przystało na prawdziwego mężczyznę. Liam Payne stwierdził, że "to nie zestarzało się dobrze". Piosenkarz szybko sprostował swoje słowa i przyznał, że jest wiele powodów, dla których nie przepada za Zaynem, jednak zdaje sobie sprawę z tego, przez co musiał przejść, dlatego zawsze będzie po jego stronie. Nie zgadza się z wieloma jego zachowaniami i rozumie, że osoba oglądająca to wszystko z boku może go źle postrzegać.

Zawsze możesz spojrzeć na mężczyznę przez pryzmat tego, w jakim miejscu się znalazł i powiedzieć "Ten gość to kut*s". Pod koniec dnia zrozumiesz, przez co przeszedł, aby dojść do tego, czego chciał - tłumaczył Liam Payne.

Fanom nie spodobało się to, że Liam Payne tak dużo opowiadał o pozostałych członkach One Direction. Wyznał, że nie zostawiłby dziecka z Harrym Stylesem, ponieważ boi się, że ten ubierałby chłopca w dziwne stroje. Warto przypomnieć, że przy okazji wizyt w "Late Late Show" zarówno Niall Horan, jak i wcześniej wspomniany piosenkarz, omijali pytania na temat przyjaciół z zespołu, jedząc obrzydliwe przekąski przygotowane przez Jamesa Cordena.

Olivia Wilde o relacji z młodszym o dziesięć lat Harrym Stylesem

Harry i Niall odmówili wybrania ulubionego członka zespołu podczas wywiadów, a Liam wchodzi na podcast i zdradza wszystko dla rozgłosu.

Harry i Niall zjedli obrzydliwe rzeczy w "Late Late Show", aby nie mówić źle o zespole, w przeciwieństwie do Liama.

Liam obgaduje Zayna, jakby to nie on zdradził swoją narzeczoną w zeszłym tygodniu - czytamy na Twitterze.

Myślicie, że Liam Payne jeszcze odkupi swoje ostatnie wpadki wizerunkowe?

Liam Payne nie może odwiedzić syna. "Miałem bardzo trudną rozmowę z Cheryl"