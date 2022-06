Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Dzień Dziecka to dla wielu gwiazd i celebrytów okazja do publicznego złożenia życzeń swoim synom i córkom, a także podzielenia się kilkoma słowami na temat samego macierzyństwa. Do grona znanych osób, celebrujących święto w taki sposób, dołączyła Natalia Kukulska. Na Instagramie wokalistki znalazło się rodzinne zdjęcie, do którego został dołączony długi refleksyjny opis.

Dzień Dziecka w domu Natalii Kukulskiej. Artystka opublikowała rodzinne zdjęcie z chwytającym za serce opisem

Natalia Kukulska znana jest ze swojego oddania rodzinie. Piosenkarka od wielu lat jest żoną muzyka Michała Dąbrówki, z którym wspólnie wychowują trójkę dzieci: 21-letniego syna Jana, 17-letnią Annę i pięcioletnią Laurę. Z okazji Dnia Dziecka w mediach społecznościowych artystki znalazło się wspólne zdjęcie z mężem i dziećmi. Wspomina w tym chwile, gdy została zrobiona fotografia:

Pamiętam ten moment. Duże dzieci jeszcze nie za duże, małe - bardzo małe. Wszyscy w komplecie. Dlaczego ten etap nie mógłby trwać dłużej… czas nas kantuje! Nie da się uchwycić momentu (oprócz fotografii), do którego zmierzamy. O ironio / jedyną stałą jest zmiana!

W dalszej części wpisu snuje refleksje na temat wewnętrznego dziecka każdego z nas, kończąc życzeniami:

Ale dziecko w nas jest na tyle uparte i asertywne, że stawia opór czasowi i czmycha czasami, by dać upust swojej naturze. Oby częściej! Oby każde moje dziecko umiało wrócić do tej stopklatki, wziąć z niej siłę i to, co najpiękniejsze! Dzień dziecka niech się święci cały rok!

Natalia Kukulska oddaje hołd Annie Jantar

