Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Mandaryna przez cztery lata była żoną Michała Wiśniewskiego, z którym połączyła ją wspólna przygoda w zespole Ich Troje. W tym roku wystąpiła gościnnie w utworze jednej z byłych żon swojego ex partnera Anną Świątczak. Przyznała, że na planie teledysku bawiły się świetnie.

Zobacz wideo Mandaryna o dzieciach i dramie z Michałem Wiśniewskim

Zobacz też: Tomasz Karolak kopał rowy, a Michał Wiśniewski był cebulowym królem. Roznerski jednej pracy się wstydził

U boku Michała Wiśniewskiego mogliśmy oglądać Martę Wiśniewską w mocnej opaleniźnie i lokach, które były modne w latach 2000. Jako mama stawia na nieco łagodniejszy wizerunek i przyzwyczaiła fanów do blond włosów do ramion.

Mandaryna pokazała się w siwych włosach

Ostatnio Mandaryna złożyła wizytę w ulubionym salonie fryzjerskim i zaszalała. Po zdjęciu "doczep" pochwaliła się, że jej naturalne włosy mają już trzydzieści centymetrów, ale to nie to przykuło uwagę fanów. Mandaryna pokazała się w siwej odsłonie. Nowy look nieco postarzył piosenkarkę, jednak okazało się, że była to jedynie peruka.

Mandaryna w siwych włosach Instagram @marta.mandaryna

To nie pierwszy raz, kiedy Marta Wiśniewska i Kajetan Góra postanowili wrobić fanów. W ubiegłe wakacje nagle pokazała się w brązowych włosach. Trzeba przyznać, że pasuje jej ten kolor, jednak póki co nie zanosi się na trwałe zmiany.

Terentiew spytana o uczuciowe życie Wiśniewskiego. Na pewno mu się to nie spodoba

W styczniu tego roku Fabienne Wiśniewska miała studniówkę. W jednym z wywiadów wyznała, że odnalezienie idealnej kreacji okazało się nie lada wyzwaniem, jednak z pomocą przyszła szafa Mandaryny. Sukienka ma już 15 lat i została nieco skrócona na życzenie córki Wiśniewskiego.