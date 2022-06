Fani przekonani, że ktoś włamał się na konto Rzeźniczaka. Dowodem wulgaryzmy z jego strony

Jakub Rzeźniczak opublikował zastanawiające zdjęcie na Instagramie, które przedstawia ciemną ramkę. Piłkarz nie zdecydował się na to, by dodać cokolwiek w opisie. W komentarzach fani szybko zaczęli dociekać, co mogło się wydarzyć, a zainteresowany brał udział w dyskusji. Po jego niektórych słowach pojawiły się głosy, że ktoś mógł włamać mu się na konto.

10 Fot. Instagram/ jakubrzezniczak25/ magdalena___stepien Otwórz galerię Na Gazeta.pl