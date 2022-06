Więcej artykułów na temat stylizacji gwiazd znajdziecie na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Izabela Małysz zdążyła przyzwyczaić fanów do luźnych, casualowych stylizacji. Tym bardziej fani byli zdziwieni, gdy udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie w pastelowym garniturze. Komentarze obserwatorów mówią same za siebie.

Zobacz wideo Iza Małysz odpadła z „TzG". Jej córka w szoku!

Izabela Małysz w białym "looku" oczarowała fanów. Komentarze były jednoznaczne

Izabela Małysz po udziale w "Tańcu z Gwiazdami" nie rezygnuje z obecności w mediach. Tym razem jednak stawia nie na telewizję, a Instagram, gdzie stale jest aktywna i dzieli się z fanami kadrami z życia prywatnego. Fotografie z Adamem Małyszem, codzienne chwile i ujęcia stylizacji, to tylko fragment tego, co udostępnia w mediach społecznościowych Izabela Małysz. Kobieta wrzuciła do sieci zdjęcie, które wywołało spore zamieszanie w komentarzach. Krótko mówiąc: fani byli zachwyceni jej wyczuciem stylu.

Pod wpisem zamieściła dość lakoniczny opis w postaci jednego słowa:

My.

Na zdjęciu Izabela Małysz pozuje z dwoma szczeniakami. Wygląda z nimi niezwykle uroczo. Do tego jasnoróżowy garnitur z kamizelką i świetnie skonstruowaną marynarką oraz szerokimi spodniami. Jej "look" na modnego dandysa wyglądał wspaniale, co potwierdzali internauci w komentarzach pod postem. Pisali m.in.

Uroczo. Serdeczności, miłego dnia - podkreśliła fanka.

Inna dodała:

Pani prezesowa jak zawsze piękna.

Zawsze ładnie - napisała zachwycona fanka.

Co myślicie o stylizacji Izabeli Małysz? Lubicie styl żony Adama Małysza?