Kilka dni temu Johnny Depp zagrał na koncercie przyjaciela Jeffa Becka. Aktor wszedł na scenę i dał popis swoich umiejętności muzycznych. Razem wykonali trzy utwory: "Isolation" Johna Lennona, "What’s Going On" Marvina Gaye’a i "Little Wing" Jimiego Hendrixa. Okazuje się, że tego wieczoru na występie obecna była również Kate Moss. Jak informuje "Daily Mail", modelka i aktor spotkali się za kulisami.

Zobacz wideo Jak wyglądało małżeństwo Deppa i Heard? Oto najmocniejsze momenty z zeznań świadków

Johnny Depp dał koncert w Sheffield City Hall w Anglii. Była na nim również Kate Moss

Johnny Depp ma wiele powodów do radości. 1 czerwca zapadł wyrok w "procesie dekady". Amber Heard musi zapłacić mu 15 milionów dolarów. Ponadto kilka dni temu aktor spędził miły wieczór ze swoją ukochaną sprzed lat. Kate Moss zjawiła się na koncercie Deppa na 90 minut przed tym, zanim ten pojawił się na scenie. Do spotkania byłych partnerów miało dojść zaraz po tym, jak aktor zakończył swój występ. Modelka udała się za kulisy, gdzie wspólnie spędzili czas.

Tego wieczoru Kate Moss wyglądała niezwykle elegancko. Miała na sobie czarną marynarkę i spodnie z wysokim stanem. Do tego dobrała kozaki na obcasie zaprojektowane przez dom mody Balmain. Co ciekawe, nie pochodzą one z najnowszej kolekcji. Były modowym hitem w 2015 roku.

Johnny Depp i Kate Moss znowu razem? Fani nie mają wątpliwości

Kate Moss i Johnny Depp spotykali się między 1994 a 1998 rokiem. Ich drogi ponownie się spotkały za sprawą procesu, podczas którego modelka powiedziała pod przysięgą, że były partner nie zepchnął jej ze schodów i tym samym stanęła w obronie aktora. Po tym fani zaczęli się zastanawiać, czy łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń.

Wiele osób zwróciło uwagę na to, w jaki sposób Depp i Moss zachowywali się w momencie, gdy modelka zeznawała. Zdaniem internautów oczy kobiety rozświetliły się, gdy wypowiadała jego aktora. Zauważyli również ciepły uśmiech na twarzy Deppa, gdy obserwował byłą ukochaną na ekranie podczas jej przemówienia.

