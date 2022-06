Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

"Świat według Kiepskich" zadebiutował na ekranach telewizorów w marcu 1999 roku. Serial od samego początku cieszył się ogromną popularnością i już od pierwszych odcinków bawił do łez. Przypomnimy sobie zatem najzabawniejsze sceny z życia głównych bohaterów.

Boczek po kolędzie

W jednym z odcinków rodzina Kiepskich wyczekiwała wizyty księdza. Halina starała się jak najlepiej do tego przygotować, zadbała o to, aby na stole znalazł się poczęstunek i świece. Pomimo tego w pośpiechu zapomniałaby o kopercie z pieniędzmi. Na szczęście z pomocą przyszła córka, która przypomniała jej o tym. Ferdek na początku nie angażował się w przygotowania, ożywił się jednak, słysząc, jaką kwotę jego żona chce podarować duchownemu. Gdy wszystko było już gotowe, zjawił się ksiądz. Na jego widok wszyscy zamarli, ponieważ okazało się, że jest nim ich znajomy sąsiad Arnold Boczek.

Siekiera motyka

Różne bywały losy Ferdynanda Kiepskiego i jego sąsiadów. Czasami dogadywali się lepiej, ale bywały również chwile, że podkładali sobie kłody pod nogi. Jedna z sytuacji do tego stopnia wyprowadziła Mariana Paździocha z równowagi, że mężczyzna postanowił wystąpić na drogę sądową. Okazało się, że główny bohater śpiewał piosenkę, której słowa bardzo go dotknęły.

Ferdek i Paździoch aresztowani

Takiej sytuacji z pewnością nie spodziewał się główny bohater. Ferdek spędzał spokojne popołudnie przed telewizorem, gdy nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Mężczyzna nie podejrzewając niczego złego, otworzył je i w tej samej chwili pożałował swojej decyzji, ponieważ został aresztowany. Jakby tego było mało, dołączył do niego również Marian Paździoch. Z pomocą nie przyszła nawet jego żona, która tylko stała i śmiała się z całej sytuacji. Na szczęście szybko okazało się, że był to tylko zły sen głównego bohatera.

Kiepski rap

Rodzina Kiepskich postanowiła zrobić karierę w świecie muzyki. Założyli zespół i wspólnie nagrali piosenkę. Do projektu zaangażowali również sąsiadów, a ich publicznością był ksiądz i zakonnica. Sami oceńcie, jak im poszło.

Łan tu sri erefen - radio Kiepskich

Kolejny odcinek i nowy projekt. Tym razem Ferdek wraz z rodziną i sąsiadami wcielili się w rolę dziennikarzy. Pomysł może i był ciekawy, ale ostatecznie nie zrobili wielkiej kariery.

Biurokracja

W tym odcinku gościnnie wystąpił Piotr Gąsowski, który przyszedł do "urzędu", w którym "pracował" Ferdynand Kiepski. Trzeba przyznać, że główny bohater całkiem dobrze poradził sobie w roli urzędnika. Skrupulatnie analizował wszystkie dokumenty.

"Normalna rodzinna" patologia

Walduś i jego ukochana chcieli kupić mieszkanie. Nie było ich jednak na to stać, dlatego zdecydowali się na kredyt, a Halina zgodziła się, aby być ich żyrantem. Niestety, okazało się, że nie był to najlepszy pomysł. Oboje byli bezrobotni i nie mogli spłacać zobowiązań. Ferdek był wściekły na żonę, ponieważ bez konsultacji z nim pomogła dzieciom.

Alkoholowa rywalizacja

W domu Kiepskich doszło do międzynarodowego pojedynku. Przedstawiciele Polski i Rosji stanęli naprzeciw siebie, aby rozstrzygnąć odwieczny dylemat. Nie było łatwo, ponieważ obie drużyny miały bardzo mocnych zawodników. Kto zwyciężył?

Ferdinando i Halina Power

Ferdek i Halinka razem na scenie. Serialowe małżeństwo wcieliło się w rolę międzynarodowych gwiazd i zaprezentowali miłosną balladę. Całkiem dobrze poradzili sobie z tym zadaniem.

Problemy Paździocha

Nasze zestawienie zamyka scena, w której głównym bohaterem był Marian Paździoch. W jednym z odcinków sąsiad Ferdynanda Kiepskiego znalazł się na skraju załamania nerwowego. Mężczyzna chciał nawet popełnić samobójstwo. Dlaczego zamierzał targnąć się na swoje życie? Okazało się, że wszystkiemu winna była mała małpka z wełny.

