1 czerwca miała miejsce premiera nowej publikacji Anji Rubik. Książka "Sexed PL. Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców" jest kontynuacją publikacji z 2018 roku, która odbiła się sporym echem w mediach. Książka jest adresowana do rodziców i opiekunów, by pomóc im świadomie wspierać dzieci na kolejnych etapach rozwoju i dojrzewania. Na premierze pojawiło się wielu celebrytów, a my postanowiliśmy przyjrzeć się stylizacjom Joanny Przetakiewicz, Anji Rubik oraz Martyny Wojciechowskiej.

Joanna Przetakiewicz w szarym garniturze. Wyszło bardzo modowo

Na tę okazję Joanna Przetakiewicz wybrała szary garnitur, jednak w bardzo modowej wersji. Szerokie spodnie to obecnie jeden z najgorętszych trendów, a krótkie marynarki to po prostu "must have" w szafie każdej fashionistki. Minimalistyczne sandałki w kolorze fuksji dodały odrobiny pazura i sprawiły, że całość nabrała kobiecego wyrazu. Na plus trzeba zaliczyć także makijaż i fryzurę. Przetakiewicz wyglądała świeżo i naturalnie. To lubimy najbardziej.

Anja Rubik niby męsko, a jednak kobieco

Anja Rubik postawiła na niezwykle klasyczny i dość zachowawczy look. Modelka wybrała szary garnitur w kratę o ponadczasowym fasonie. Uwagę zwracały mocno dopasowane spodnie, które podkreślały długie i szczupłe nogi kobiety. Czarny, gładki t-shirt doskonale współgrał z awangardowymi butami, a brak dodatków okazał się świetnym rozwiązaniem. Niby męsko, a jednak kobieco.

Martyna Wojciechowska jest wierna swojemu stylowi

Wśród gości obecnych na premierze książki była także Martyna Wojciechowska. Dziennikarka pozostała wierna swojej estetyce. Ciężkie buty, czarne spodnie, t-shirt oraz nieśmiertelna jeansowa kurtka - to cała ona. Podróżniczka prezentowała się bardzo naturalnie i widać, że doskonale czuje się w takim zestawieniu.

