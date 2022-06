Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Odkąd w 2020 roku Kinga Rusin pożegnała się z "Dzień dobry TVN", nie musi już na stałe przebywać w Polsce. Dzięki temu swobodnie może oddawać się swojej ogromnej pasji, którą są podróże. Dziennikarka i jej partner Marek Kujawa rezydują obecnie na Kostaryce i zwiedzają wspólnie różne zakątki świata. Pod koniec maja wyjechali do Saint-Tropez, gdzie - jak poinformowała Rusin - rozpoczyna się właśnie sezon wakacyjny.

Saint-Tropez to jeden z najbardziej prestiżowych kurortów w tym regionie Francji, kojarzący się z drogimi posiadłościami, ogromnymi jachtami i prestiżem. Kinga Rusin, która skrupulatnie relacjonuje na Instagramie swój pobyt na Lazurowym Wybrzeżu, postanowiła dopasować się strojem do klimatu miasta. Dziennikarka podzieliła się zdjęciem, na którym na jednej z ulic pozuje w eleganckim prążkowanym garniturze w jasnym odcieniu różu, przewiązanym w pasie. Stylizację dopełniła klasycznymi cielistymi szpilkami, okularami słonecznymi oraz brązową kopertówką. Jak przyznała, kolor garnituru to prezent dla jej partnera.

To dla niego ten róż - podpisała zdjęcie Rusin, dodając do niego emotikonę z serduszkiem.

Marek Kujawa, posiadający własną kancelarię adwokat, i Kinga Rusin są razem już od 12 lat. W rozmowie z magazynem "Gala" dziennikarka wyznała, że poznali się podczas wakacji na Rodos. Zamiłowanie do podróży to jedna z rzeczy, które połączyły zakochanych. We wrześniu ubiegłego roku publikowali wspólne zdjęcia z wyprawy do Afryki, kilka miesięcy wcześniej kibicowali tenisistom na francuskim French Open, a od końca 2020 roku przez kilka miesięcy pracowali zdalnie z niewielkiej wyspy położonej na Oceanie Indyjskim.