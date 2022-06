Więcej o związkowych kłopotach gwiazd i celebrytów przeczytasz w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

Antoni Królikowski nie jest obecnie aktywny w sieci, co jest skutkiem problemów zdrowotnych i potrzebą wyciszenia. Ostatnio jednak przypomniał o sobie, gdy próbował złożyć niespodziewaną wizytę Joannie Opoździe i ich synowi. Pocałował jednak klamkę, a Joanna potem mówiła, że nie rozumie, dlaczego myślał, że będzie w domu, bo wspominała mu o tymczasowej nieobecności. Tym razem Królikowski wybrał się na zakupy dla Vincenta. Mamy nadzieję, że udało się je dostarczyć!

Antoni Królikowski krąży między półkami sklepowymi. Robił zakupy dla syna

Antoni Królikowski ostatnio był widziany w okolicach warszawskiej galerii handlowej. Zszedł ze skutera i pomknął do środka. Celem była jedna z dziecięcych sieciówek. Biegał między półkami - w dłoniach tachał pluszaka, a potem przeszedł do działu odzieżowego, gdzie oglądał koszulki i spodenki w małych rozmiarach. Gdy znalazł to, po co przyszedł, wybrał się do sklepu spożywczego i wyszedł z niego z kolejnymi siatkami i zgrzewką wody.

Wszystko zapakował do skutera, którym następnie pognał w siną dal - albo raczej do mieszkania Joanny Opozdy. Mamy nadzieję, że tym razem lepiej się skomunikowali i udało się dostarczyć prezenty dla niej i syna! Więcej zdjęć zabieganego Antka Królikowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

