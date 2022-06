Więcej informacji na temat życia prywatnego gwiazd znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

1 czerwca 2022 roku Małgorzata Rozenek obchodzi 44. urodziny. Niektórzy internauci, ci upierdliwi, zapewne znów będą kwestionować wiek gwiazdy, o którym krążą przecież legendy. (POLECAMY: Wiek Małgorzaty Rozenek-Majdan to jedna z większych tajemnic w show-biznesie. W "Top Model" zdradziła, ile naprawdę ma lat). Zanim jednak "Perfekcyjna" wyprawi imprezę i zrelacjonuje ją na Instagramie, zobaczcie, jak gwiazda zmieniała się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Najstarsze zdjęcie, jakie znajdujemy w jednej z agencji fotograficznych, pochodzi z 2008 roku...

Zobacz wideo

Styl Małgorzaty Rozenek ewoluował

Zanim Małgorzata Rozenek stała się gwiazdą, była po prostu żoną Jacka Rozenka. I choć na początku nic nie wskazywało, że marzy jej się kariera w show-biznesie, z czasem zaczęła pojawiać się u boku ówczesnego męża na ściankach. Brąz na głowie, jasne pasemka i niekoniecznie dopasowane do sylwetki ubrania... Ale czy wizerunek kiedyś był aż tak istotny? Odpowiedź zna każdy. Małgorzata Rozenek doskonale wiedziała jednak, kiedy zatrudnić stylistów i w jakim stopniu się im oddać.

Małgorzata Rozenek, Jacek Rozenek East News

O gustach ponoć się nie dyskutuje, ale o zmieniającej się modzie już. Widać to doskonale po zdjęciach dzisiejszej solenizantki. Obcisłe jeansy i tuniki do dziś tkwią w szafie wielu pań, ale na szczęście na ulicach nie widzi się ich aż tak dużo. Małgorzata Rozenek też lubiła takie połączenia, nie zapominając nigdy o butach na obcasie. Eksperymentowała także z fryzurami, chcąc się... odmłodzić? Być może. W takim warkoczu wygląda dziewczęco, ale ten nie oddaje absolutnie jej charakteru - silnej i pewnej siebie kobiety.

Małgorzata Rozenek East News

Diametralna zmiana wizerunku gwiazdy nastąpiła w 2012 roku i nikogo nie powinno to dziwić. Właśnie wtedy w telewizji zadebiutował jej program "Perfekcyjna pani domu". Małgosia stała się gwiazdą, o którą dbał sztab profesjonalistów. Rozjaśnienie włosów było strzałem w dziesiątkę, a krótkie sukienki w kształcie bombki? No cóż, na szczęście dziś gwiazda nie ma takich chyba w szafie, co nie zmienia faktu, że w każdej podkreślano jej wszystkie atuty.

Małgorzata Rozenek East News

Małgorzata Rozenek od zawsze była fanką klasycznym rozwiązań - począwszy od garniturów po długie suknie z dekoltem.

Małgorzata Rozenek East News

Nigdy nie zapominała jednak o nutce szaleństwa (ciekawe, czy dziś pokazałaby się w takim makijażu).

Małgorzata Rozenek East News

Wspominany wyżej warkocz zastąpiła kitką, która zawsze odejmowała jej kilka lat. Małgorzata chyba zdała sobie z tego sprawę, ponieważ do dziś chętnie korzysta z tego rozwiązania.

Małgorzata Rozenek EastNews.com

Wiele osób twierdzi, czasem słusznie zresztą, że Małgorzata próbuje się odmładzać na siłę, stylizując się na uczennicę szkoły podstawowej czy nastolatkę, która zmierza na bal maturalny. Różowy projekt z sieciówki, choć ładny, niekonicznie jej pasował. Rzucające się w oczy czarne sandałki na szpilce też nie były dobrym rozwiązaniem.

Małgorzata Rozenek East News

Przez prawie dziesięć lat kariery w show-biznesie chyba nikomu nie udałoby się uniknąć wpadek. Małgosia też swoje miała, jednak z racji jej święta warto skupić się na stylizacjach, które inspirują. W zestawie baby blue bardzo jej do twarzy, a na jednej z imprez skradła show w aksamitnej sukience podkreślającej talię.

Małgorzata Rozenek KAPiF

Mówiąc, że Małgorzata Rozenek interesuje się modą, to jak powiedzieć, że Robert Lewandowski jest znakomitym piłkarzem. Każdy to wie i każdy to widzi. "Perfekcyjna" nigdy nie ukrywała zamiłowania do luksusowych torebek czy drogich butów, a i wskoczyć w sukienkę od Balmain za kilkanaście tysięcy złotych też się jej zdarzyło. A podpatrzyła ją u Kim Kardashian.

Kim Kardashian, Małgorzata Rozenek East News

Lata zmian i pracy nad wizerunkiem zaowocowały popularnym wśród gwiazd pomysłem założenia własnej marki odzieżowej. Mrs. Drama radzi sobie na polskim rynku bardzo dobrze, Małgorzata Rozenek dotarła do konkretnej grupy kobiet, którym niestraszne są nawet wysokie ceny kompletów sportowych.

ZOBACZ TEŻ: Wełniany komplet od Małgorzaty Rozenek podzielił jej fanki. Domaradzka stanęła w obronie. Najpierw wbiła szpilę

Małgorzata Rozenek KAPiF.pl

Złośliwi twierdzą, że Małgorzata Rozenek często upodabnia się do byłej żony aktualnego męża. I jeśli tak nawet by było, to czy to coś złego?

Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda instagram.com @m_rozenek, @dodaqueen

Aktualnie Małgorzata Rozenek jest fanką przede wszystkim produktów swojej marki. Często stawia jednak na szerokie spodnie, luźne koszule czy oversize'owe garnitury. Sprawdźcie zresztą sami, wchodząc w przygotowaną galerię ze zdjęciami.