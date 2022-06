Więcej aktualnych ciekawostek ze świata gwiazd i celebrytów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dużo dzieci to ogrom szczęścia, wesoły i głośny dom, ale też nie lada wyzwanie dla rodziców. Z każdym kolejnym potomkiem rośnie liczba obowiązków. Z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy przyjrzeć się najliczniejszym rodzinom wśród gwiazd. Zobaczcie, kto może pochwalić się najbardziej spektakularnych wynikiem.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest mamą piątki dzieci. Pierwszy urodził się Antek, który zdecydował się pójść w ślady znanych rodziców i również wybrał aktorstwo. Ostatnio nie ma szczęśliwej passy i więcej słyszymy o jego licznych wybrykach i ekscesach w życiu osobistym, niż o nowych rolach. Aktorka jest także mamą Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego.

Po śmierci męża, Pawła Królikowskiego, Małgorzata sama zajęła się wychowaniem niepełnoletnich dzieci, łącząc obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Aktorka doczekała się już dwóch wnuków, jej syn Jan związał się z Joanną Jarmołowicz i para w 2019 roku przywitała na świecie małego Józia. Antoni Królikowski jest świeżo upieczonym tatą, jego syn w związku z Joanną Opozdą, Vincent, przyszedł na świat w lutym tego roku.

Izabella Łukomska-Pyżalska. "Mam 44 lata, 6 dzieci i czuję się mega sexy!"

Izabella Łukomska-Pyżalska jest mamą aż szóstki dzieci. Kobieta sukcesu, która w 2013 roku znalazła się na liście 100 najbogatszych kobiet w Polsce według tygodnika "Wprost". Zaczynała karierę w modelingu, po latach intensywnej pracy w branży założyła nawet własną agencję modelek. Była prezesem klubu sportowego Warta Poznań, prowadziła z mężem firmę deweloperską, a obecnie jest udziałowcem w kilku firmach powiązanych z budownictwem.

Jej najstarsza córka Amelia ma 16 lat, a najmłodszy Ernest - siedem. W wywiadach wielokrotnie powtarzała, że zawsze chciała mieć dużą rodzinę. Izabella pomimo licznych obowiązków związanych z życiem zawodowym i wychowywaniem dzieci, znajduje także czas na realizację własnych pasji. Zajęta mama nieustannie znajduje nowe dziedziny, w których może się sprawdzić i rozwijać, ostatnio możemy podziwiać na Instagramie jej fascynację ćwiczeniami akrobatycznymi.

Angelina Jolie stosuje twarde zasady. Shiloh ma dosyć. Wie, jak uciec od matki

Eddie Murphy. "Wszystkie moje dzieci są świetne"

Eddie Murphy zyskał popularność dzięki roli w filmie "Gliniarz z Beverly Hills" i szybko został jedną z największych gwiazd branży rozrywkowej. Aktor od lat bawi pokolenia. Kanał "Comedy Central" umieścił go na 10. miejscu listy najlepszych komików stand-up owych wszech czasów.

Murphy jest ojcem aż dziesiątki dzieci, z czego tylko czwórka z nich ma tę samą mamę. Między najmłodszym, a najstarszym dzieckiem aktora jest aż ponad 30 lat różnicy wieku. Pierwsze dziecko, syn Eric, urodził się w 1989 roku w związku z Paulette McNeely. Po rozstaniu z jego mamą aktor związał się z Nicole Mitchell, która urodziła mu piątkę dzieci, ale ten związek także się zakończył. Po rozstaniu z żoną aktor przeżył krótki romans z członkinią Spice Girls - Mel B, która urodziła mu córeczkę Angel. W dniu narodzin córki aktor miał 46 lat. Początkowo nie utrzymywał z nią relacji, ale po latach naprawił popełnione błędy. Najmłodsze dziecko Murphy’ego, Max, urodził się w 2018 roku i jest owocem związku aktora z modelką Paige Butcher.

Kiedy jesteś na rozstaju dróg i pomyślisz: "Co będzie najlepsze dla moich dzieci", i wybierzesz tę ścieżkę, nigdy nie podejmiesz złej decyzji - powiedział w jednym z podcastów na temat ojcostwa.

Kris Jenner

Kris Jenner to chyba najsłynniejsza przedsiębiorcza mama w show-biznesie. Siostry Kardashian i Jenner to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalne twarze w branży. Wszystkie córki otrzymały imiona zaczynające się na literę "K": Kim, Kourtney, Khloe, Kendall i Kylie. W rodzinie mamy także jednego rodzynka, syna Jenner w związku z Robertem Kardashianem, Roba. Przedsiębiorcza mama zadbała nie tylko o wychowanie swoich dzieci, ale także o to, aby każde miało intratny i dobrze prosperujący biznes. Najmłodsza córka, Kylie została okrzyknięta niedawno najmłodszą miliarderką świata przez magazyn "Forbes", a jej makijażowe imperium Kylie Cosmetics jest jedną z najpopularniejszych firm na rynku beauty.

Mia Farrow

Mia Farrow może poszczycić się najwyższą liczbą wychowanych dzieci. Aktorka znana z filmu "Dziecko Rosemary" zawsze chciała mieć liczną rodzinę, więc zdecydowała się także na adopcję. Aktorka wychowała 14 dzieci, z czego 11 to dzieci z adopcji. Niestety trójka z nich zmarła w tragicznych okolicznościach. Jedno z dzieci popełniło samobójstwo, inne przedawkowało leki na receptę. Aktorka była długo związana z Woodym Allenem, ale para rozstała się, kiedy Farrow odkryła romans męża z jedną z jej adoptowanych córek. To nie koniec skandali w rodzinie. W dokumencie "Allen kontra Farrow", aktorka opowiedziała o wstrząsającej relacji z rodzinnego życia i oskarżyła Woody’ego Allena o molestowanie ich adoptowanej córki Dylan.

