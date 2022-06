Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Kiedyś Elżbieta Zapendowska i Edyta Górniak były sobie wyjątkowo bliskie. Diwa polskiej estrady wielokrotnie podkreślała, że dużo zawdzięcza swojej byłej nauczycielce śpiewu. Przez jakiś czas obie panie zasiadały także obok siebie na jurorskiej kanapie programu "Jak oni śpiewają?". Teraz ich relacje są, delikatnie mówiąc, napięte. Ekspertka od emisji głosu wielokrotnie krytykowała w mediach repertuarowe wybory swojej uczennicy, twierdząc, że marnuje talent. Teraz Górniak oznajmiła, że okłamała Polskę mówiąc, że Zapendowska nauczyła ją śpiewać.

Edyta Górniak o Elżbiecie Zapendowskiej: Wszystkich przekonałam, że to jest osoba, u której się warto uczyć śpiewać i muszę się z tego bardzo szczerze wycofać

W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Edyta Górniak oznajmiła, że Elżbieta Zapendowska tak naprawdę wcale nie nauczyła jej śpiewać, a wcześniejsze wypowiedzi w tym temacie były kłamstwem.

Ja zbudowałam jej legendę i to musimy sobie powiedzieć szczerze. Nikt nie znał Eli Zapendowskiej na skalę ogólnopolską. I ja wszystkich przekonałam, że to jest osoba, u której się warto uczyć śpiewać i muszę się z tego bardzo szczerze wycofać. Nigdy nie chciałam tego mówić. Ela mi kiedyś pomogła i ja postanowiłam też jej pomóc. Okłamałam całą Polskę mówiąc, że Ela Zapendowska nauczyła mnie śpiewać. To jest nieprawda. Chciałam jej po prostu pomóc.

Słowa Edyty Górniak są odpowiedzią na krytykę Elżbiety Zapendowskiej w kierunku rapera Enso i utworu "Lambada". Pod tym pseudonimem kryje się syn piosenkarki, Allan Krupa, który postanowił rozpocząć swoją karierę na rynku fonograficznym.

Dodajmy, że Elżbieta Zapendowska to uznana krytyczka muzyczna i specjalistka od emisji głosu. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Opolu. Studiowała także pedagogikę na Akademii Muzycznej w Warszawie. Pod koniec lat 70-tych założyła Opolskie Studio Piosenki, a wielu jej wychowanków zdobywało nagrody na ogólnopolskich festiwalach piosenki. Pracowała jako nauczyciel wokalny w Studio Buffo i Teatrze Roma. Udzialała lekcji takim wykonawcom jak: Michał Bajor, Edyta Górniak, Łukasz Zagrobelny, czy Doda. Ogólnopolską popularność przyniósł jej udział w roli jurorki w programach telewizyjnych takich jak: "Idol", "Jak oni śpiewają", "Must be the music. Tylko muzyka".

