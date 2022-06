Więcej o "procesie dekady" przeczytasz na Gazeta.pl

Chociaż odbyły się już wszystkie rozprawy toczącego się od połowy kwietnia procesu dekady, sądowa batalia między Johnnym Deppem a Amber Heard jeszcze się nie zakończyła. 27 maja ława przysięgłych rozpoczęła obrady, jednak jej członkowie jak na razie nie przedstawili werdyktu. Do sądu powrócili we wtorek i jak informuje "NZ Herald", na miejscu stawili się również prawnicy aktora w związku z przedstawionymi przez ławników wątpliwościami dotyczącymi formularzy procesowych.

Camille Vasquez opuszcza budynek sądu w białej stylizacji

Na uwielbianą przez opinię publiczną Camille Vasquez czekał przed budynkiem tłum reporterów. Choć jest tylko jedną z kilku reprezentujących Deppa w tym procesie adwokatów, to właśnie Vasquez, chwalona przez fanów aktora, wyrasta na prawdziwą gwiazdę. 31 maja prawniczka stawiła się w sądzie w eleganckim, bardzo klasycznym kostiumie. Góra składała się z bluzki z krótkim rękawem z baskinką z niewielkim rozcięciem przy dekolcie. Dół stanowiła natomiast ołówkowa spódnica sięgająca do połowy łydki.

Vasquez postawiła na bardzo lekki, niemal niewidoczny makijaż i delikatnie zakręciła długie, ciemne włosy. Co ciekawe, prawniczka - mimo że była w sądzie jedynie przez godzinę - zmieniła buty. Do budynku weszła w klasycznych, czarnych szpilkach, a opuściła go w brązowych butach na obcasie z wężowym wzorem.

Po wyjaśnieniu procesowych wątpliwości członkowie ławy przysięgłych powrócili do obrad, jednak wyrok nadal nie zapadł. Jak informuje Daily Mail" wtorkowe posiedzenie zakończyli ok. godziny 22 lokalnego czasu i mają powrócić do sądu w środę 1 czerwca rano.