Wiktoria Gąsiewska aktywnie prowadzi instagramowe konto i chętnie pokazuje fanom swoją codzienność. Tym razem aktorka opublikowała zdjęcia, na których pozuje bez makijażu i przy okazji pożaliła się, że nie może doczekać się kolejnego weekendu.

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska biega w bikini na plaży na Zanzibarze

Wiktoria Gąsiewska pozuje w naturalnej odsłonie. Fani zachwyceni

Wszystko wskazuje na to, że Wiktoria G±siewska nie może zaliczyć początku nowego tygodnia do udanych. W poście, który znalazł się na jej instagramowym profilu napisała, że z utęsknieniem wyczekuje kolejnych wolnych dni. Nie zdradziła jednak, co takiego się wydarzyło, że już potrzebuje odpoczynku.

Weekend, gdzie jesteś? - napisała Gąsiewska.

Z kolei w opublikowanej relacji tajemniczo dodała:

Co ja robię tu?

Wiktoria Gąsiewska Instagram/@wiktoria_gasiewska

Do wpisu dodała kilka zdjęć, na których pozuje bez makijażu. W komentarzach natychmiast posypały się komplementy dotyczące jej wyglądu. Fani są zachwyceni tym, jak aktorka prezentuje się na fotografiach.

Jak można tak pięknie wyglądać na każdym zdjęciu?

Plusem ładnych dziewczyn jest to, że choćby nie wiem, jak brzydką minę zrobiły, to i tak są ładne.

Nie obyło się również bez słów pocieszenia.

Zaraz będzie weekend.

Weekend jest blisko. Jeszcze tylko parę dni - czytamy w komentarzach.

Być może niebawem Gąsiewska zdradzi, co takiego się wydarzyło, że już nie może doczekać się kolejnego weekendu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

