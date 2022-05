Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

"Zbuntowany anioł" to argentyńska telenowela emitowana przez stację Polsat w latach 2000-2001. W czasach swojej świetności zgromadziła ogromną rzeszę oddanych fanów i do dziś wspominana jest przez nich z sentymentem. Historia opowiadała losy młodej Milagros, granej przez Natalię Oreiro, która w wieku 18 lat zatrudnia się jako pomoc domowa u majętnej rodziny Di Carlo, a następnie zakochuje w synu swojego szefa. Oprócz odtwórczyni głównej roli, dużą sympatią widzów cieszyła się postać Rocky'ego, którego zagrał Marcelo Mazzarello. Co słychać u charakterystycznego aktora i jak wygląda obecnie?

Marcelo Mazzarello zagrał Rocky'ego Morgana. Jak obecnie wygląda szofer ze "Zbuntowanego anioła"?

Jednym z najbardziej lubianych wątków pobocznych w "Zbuntowanym aniele" była historia szofera zakochanego w siostrze Ivo. Rocky Morgan, grany przez Marcelo Mazzarello, odznaczał się charakterystyczną fizjonomią z uwagi na imponującej wielkości nos. Charakteryzował się charyzmą, kreatywnością i pomysłowością w próbach uwiedzenia blondwłosej Vicky.

Od premiery serialu minęły już ponad dwie dekady, w związku z czym obsada telenoweli naturalnie wygląda już nieco inaczej niż wówczas. Marcelo Mazzarello obecnie ma 57 lat, a ujęciami z życia codziennego dzieli się na Instagramie, gdzie zgromadził prawie 43 tysiące obserwatorów.

Wnioskując po zdjęciach w mediach społecznościowych aktora, prowadzi on szczęśliwe i spokojne życie u boku partnerki. Jest aktywny zawodowo, a także kilkakrotnie był nominowany do argentyńskiego odpowiednika Oscarów, Martin Fierro, oraz innych nagród. W wolnych chwilach uprawia sport i podróżuje.

Sprawdźcie, jak się zmienił przez lata, klikając w galerię na początku artykułu. Poznalibyście go na ulicy?

