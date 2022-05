Więcej ciekawych artykułów na temat polityków na stronie głównej Gazeta.pl

Marianna Schreiber zdobyła popularność, występując w programie "Top Model". O modelce zrobiło się głośno, gdyż do show TVN-u przyszła pomimo tego, że jej mąż Łukasz Schreiber związany jest z PiS-em, a więc ugrupowaniem, które opowiadało się za "lexTVN". Małżeństwu wróżono szybki rozwód, a celebrytka, by uciszyć plotki, opublikowała zdjęcie z mężem, na którym ten, delikatnie mówiąc, nie wygląda na specjalnie zadowolonego. Internauci śmiali się, ale szybko zapomnieli o kadrze. Teraz jednak twórcy memów znów przypomnieli sobie o małżeństwie Schreiberów, a zwłaszcza o oszczędnym uśmiechu polityka. Wszystkiemu winne są ostatnie zdjęcia, które opublikowała jego żona.

Łukasz Schreiber w końcu "dostał uśmiech"

Marianna Schreiber pochwaliła się w sieci urodzinowymi zdjęciami męża. Uwagę kradnie solenizant, którego mina wyraża więcej niż tysiąc słów. Polityk PiS-u wygląda, jakby prezentował nazwę partii żony, czyli "Mam dość". Internauci szybko zaczęli tworzyć memy, których bohaterem jest Schreiber. Ich radość podsycał zwłaszcza fakt, że Marianna Schreiber na pytanie, czy jej mąż kiedykolwiek się uśmiecha, z całą powagą stwierdziła, że uśmiecha się właśnie na zdjęciu z tortem.

Na Twitterze pojawiło się sporo memów.

Łukasz Schreiber w ekstazie. Koloryzowane.

Łukasz Schreiber jest bardziej uśmiechnięty przy szachach niż na zdjęciu z żoną.

Humorystycznych treści nie zabrakło też na Instagramie Michała Marszała, który prowadzi media społecznościowe "Tygodnika Nie".

Memy z Łukaszem Schreiberem Fot. Instagram/ michalmarszal

To właśnie Marszał w aplikacji FaceApp poprawił zdjęcia polityka i obdarzył go uśmiechem. Trzeba przyznać, że efekt robi wrażenie, tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to być może jedyne ujęcia, na których widać radosnego Schreibera.

Memy z Łukaszem Schreiberem Fot. Instagram/ michalmarszal

Jak podoba wam się polityk w takie odsłonie?

