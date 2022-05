Niższy partner to dla nich nie problem. Te gwiazdy nie są jak Anna Wendzikowska

Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Wypowiedź Anny Wendzikowskiej w programie "Dzień dobry TVN" wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Dziennikarka w rozmowie o Tomie Cruisie nawiązała do jego wzrostu (1,7 m) i wyznała, że przez to jest on dla niej mało męski. Później zapędziła się i oceniła niższych mężczyzn jako mniej przystojnych, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Wiele osób było oburzonych niefortunnymi słowami, które jawnie dyskryminowały niższych mężczyzn. W show-biznesie są jednak celebrytki, które związały się z niższym partnerem. Jak widać, wzrost nie był żadną przeszkodą dla miłości.

Zobacz wideo Anna Cieślak opowiada o związku z Edwardem Miszczakiem. "On kocha ludzi"

Kiedy Kidman poznała Cruise'a "przebiegł ją dreszcz". Ślub po pół roku, dzieci

Nicole Kidman i... Tom Cruise, Lenny Kravitz, Keith Urban

Australijska piękność ma 1,80 m wzrostu. Nicole Kidman nie gustuje jednak w mężczyznach od niej wyższych. Jej dotychczasowe związki pokazują, że świetnie czuje się z niższym partnerem u swojego boku. Jej były mąż, Tom Cruise ma w końcu 1,71 m wzrostu, co według Anny Wendzikowskiej wykreśla go z grona przystojniaków. Po rozstaniu z gwiazdą "Top Gun" Nicole spotykała się przez jakiś czas z Lennym Kravitzem, który także nie należy do wyjątkowo wysokich mężczyzn - ma 1,75 cm. Obecny mąż laureatki Oscara, Keith Urban, jest od niej dwa centymetry niższy. To nie przeszkadza małżeństwu w tym, by być jedną z najlepiej ubranych par na czerwonych dywanach.

Nicole Kidman, Tom Cruise, Keith Urban Fot. Bridgeman Images/East News

Wendzikowska zapędza się, oceniając wygląd Cruise'a. Wtem przerywa jej Woźniak-Starak

Anna Cieślak i Edward Miszczak

Aktorka Anna Cieślak z pewnością nie należy do osób, które dyskryminują kogoś ze względu na jego wzrost. Zresztą różnica wieku też nie była zbytnią przeszkodą w przypadku jej związku z dyrektorem programowym TVN, Edwardem Miszczakiem. Wygrały inne względy.

Anna Cieślak, Edward Miszczak Fot. KAPiF

Cieślak i Miszczak pozują na ściance! Aktorka w garniturze. Ten myk podkreślił jej talię

Jacek Braciak i Maja Hirsh. Jacek Braciak i Agata Buzek

Z całą pewnością Jacek Braciak należy do najbardziej lubianych i docenianych polskich aktorów. Trudno też nie zaliczyć go do grona przystojnych mężczyzn, pomimo tego, że ma 1,63 m. Dla jego wybranek wzrost nie był żadnym problemem. Przez dziesięć lat partnerką aktora była Maja Hirsh. Para doczekała się córki Marii. Od jakiegoś czasu Braciak widywany jest z Agatą Buzek.

Jacek Braciak, Maja Hirsch, Agata Buzek Fot. KAPiF

Joe Jonas i Sophie Turner

Joe Jonas ma 1,70 m wzrostu, a jego żona Sophie Turner 1,75 m. Należą do najbardziej podziwianych par na czerwonym dywanie. Członek słynnego bandu Jonas Brothers wziął ślub z aktorką z kultowej serii "Gra o tron" w 2019 roku. Obecnie para oczekuje narodzin drugiego dziecka. W lutym zrobili prawdziwą furorę na imprezie Vanity Fair po rozdaniu Oscarów.

Joe Jonas, Sophie Turner Fot. Anthony Behar/ EN

Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Tam także zdjęcia mężczyzn, którzy może nie są zbyt wysocy, ale są powszechnie uważani za prawdziwych przystojniaków.

