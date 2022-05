Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Monika Mrozowska, która wychowuje czwórkę dzieci, z pewnością doskonale poznała wszystkie uroki macierzyństwa. Celebrytka chętnie chwali się na Instagramie zdjęciami swoich pociech, z których najstarsza, Karolina, jest już dorosła. Mrozowska wróciła wspomnieniami do fotografii sprzed ośmiu lat, kiedy jej najmłodszego syna nie było jeszcze na świecie. Ona sama była wówczas w ciąży z Józefem, a towarzysząca jej na zdjęciu młodsza córka miała zaledwie cztery lata.

Monika Mrozowska wspomina ciążę z Józiem na archiwalnym zdjęciu

Uroczym zdjęciem celebrytka podzieliła się na Instagramie. Monika Mrozowska pozuje na nim na łóżku, odsłaniając pokaźnych już rozmiarów ciążowy brzuch. Na czarno-białej fotografii widać także jej młodszą, kilkuletnią jeszcze córkę, która przytula się do mamy. Celebrytka zaznaczyła, że wrzuciła zdjęcie celowo do góry nogami, aby zwrócić uwagę, że nie wszystkie kobiety miały w życiu tyle szczęścia, co ona.

W moim brzuchu mały Józio. To jeden z tych wielu szczęśliwych momentów w moim życiu, ale zdjęcie specjalnie wrzuciłam do góry nogami, żeby zwrócić waszą uwagę na inne mamy, które miały mniej szczęścia niż ja - napisała.

Mrozowska poinformowała o działaniu fundacji Przylądek Nadziei pomagającej mamom, które często przez wiele miesięcy spędzają czas w szpitalach, czuwając przy walczących z nowotworami dzieciach. Podkreśliła, że kobiety, które spotyka tragedia w postaci choroby dziecka, muszą wywrócić życie do góry nogami, a ta sytuacja często odbija się na pozostałych członkach rodziny lub ich karierze zawodowej.

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową chce zadbać o OnkoMamy, dlatego zbiera środki na program "Mama Ma Siłę" i pomaga stanąć na nogi - dodała Mrozowska.

Sama Mrozowska jest mamą czwórki dzieci. Z byłym mężem, Maciejem Szaciłło, wychowuje dwie córki - 19-letnią Karolinę i 12-letnią Jagodę. Józef, z którym jest w ciąży na opublikowanym zdjęciu, to syn Sebastiana Jaworskiego, z którym aktorka rozstała się w 2018 roku. W ubiegłym roku Mrozowska urodziła drugiego syna, Lucjana, którego ojcem jest Maciej Auguścik-Lipka.