Biorąc pod uwagę, że Antek Królikowski miał zdradzać żonę, gdy była w ciąży z ich synem, trudno powiedzieć, aby on i Joanna Opozda rozstali się w przyjacielskich relacjach. Szykujący się do rozwodu małżonkowie od pewnego czasu nie mieszkają już razem, a Królikowski widuje Vincenta jedynie od czasu do czasu. Wygląda na to, że aktor boleśnie odczuwa reperkusje trudnej separacji. Jak wynika z ustaleń se.pl, Antek Królikowski nie jest w stanie ustalić z byłą partnerką terminów wizyt u syna.

Antek Królikowski i Joanna Opozda nie mogą się dogadać w sprawie Vincenta?

Pierwszy Dzień Matki Joanna Opozda spędzała z Vincentem z dala od miejskiego zgiełku. Pod koniec maja aktorka wyjechała na Kujawy, gdzie odpoczywała na łonie natury. Antek Królikowski w tym czasie postanowił odwiedzić chłopca, a fotoreporterzy widzieli go pod domem byłej partnerki. Aktor, niestety, pocałował klamkę. W rozmowie z JastrząbPost aktorka skomentowała, że jej były partner miał wiedzieć, że w tym czasie nie zastanie jej w mieszkaniu.

Z doniesień se.pl wynika jednak, że to nie pierwszy raz, gdy Królikowski ma trudności, aby spotkać się z chłopcem. Informator tabloidu donosi, że aktor nie może dogadać się z matką Vincenta w sprawie ustalenia terminu.

Antek chce się widywać z synem częściej, a nie może się porozumieć z Joanną co do terminów i godzin odwiedzin - przekazała tabloidowi osoba zaprzyjaźniona z parą.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Joannę Opozdę, jednak póki co nie odniosła się do sprawy.

Wygląda jednak na to, że Królikowski ostatecznie porozumiał się z byłą partnerką. Na se.pl pojawiły się zdjęcia aktora, który robił zakupy dla chłopca w sklepie z zabawkami. Wybrał dla Vincenta kilka zabawek i ubranka i z pełnymi siatkami udał się do mieszkania Opozdy.