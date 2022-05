Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl.

Małgorzata Socha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio relacjonowała na Instagramie, jak wyglądały jej rodzinne wakacje we Włoszech. Aktorka pokazuje na zdjęciach i nagraniach bliskich, ale zawsze stara się zasłaniać twarze pociech. Tak było i tym razem. Na najnowszym kadrze możemy jednak podziwiać fryzurę najmłodszej latorośli gwiazdy serialu "Przyjaciółki".

Małgorzata Socha otoczona dziećmi

Małgorzata Socha opublikowała na Instagramie kadr, na którym bez makijażu, jeszcze w piżamie, cieszy się obecnością dzieci. Dziewięcioletnia Zosia, pięcioletnia Barbara oraz czteroletni Staś przybyli do mamy, by cieszyć się w łóżku porankiem oraz wspólnie zajadanym śniadaniem. Widać, że zaspana Socha jest zachwycona takim powitaniem.

Powroty są najlepsze! Takie miałam dziś powitanie - napisała pod zdjęciem.

To, co rzuca się w oczy, to fryzura Stanisława. Chłopiec ma długie blond włosy, które delikatnie się kręcą. Wygląda na to, że odziedziczył je po znanej mamie. Na uwagę zasługuje też ostatnia fotografia, na której widać ogród aktorki. Ten wygląda bajkowo.

Fani komentują

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy Nie zabrakło komplementów pod adresem Sochy, jak i dzieciaków.

Cudowna rodzinka i niespodzianka. Brawo dzieciaki.

Nie ma to jak mama.

Ale pięknie - czytamy.

A jak wam podobają się zdjęcia aktorki? Więcej kadrów, na których pozuje z pociechami, znajdziecie w naszej galerii, w górnej części tekstu.

