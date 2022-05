Więcej o mniej znanych członkach brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Zanim księżna Camilla zaczęła spotykać się z księciem Karolem, wyszła za mąż za Andrew Parkera Bowlesa. Para miała dwoje dzieci, Toma i Laurę. Gdy na jaw wyszło, że rodzice się rozwodzą, szczególnie córka nie mogła sobie z tym poradzić. Jako że nie miała wpływu na decyzję matki, narastała w niej złość, którą wyładowywała na księciu Williamie. Awantury i oskarżenia między nimi ponoć nie miały końca.

Córka księżnej Camilli wojowała z księciem Williamem

Autorka książki "William and Harry: Behind the Palace Walls" Katie Nicholl przekonuje, że książę William i Laura darli koty przez cały okres szkoły, czyli w czasie, gdy trwał romans ich rodziców. W czasie rozmów telefonicznych kochanków Laura potrafiła podnieść słuchawkę i nie zważając na to, z kim rozmawia, powiedzieć, co myśli o romansie.

William i Laura toczyli straszne kłótnie o to, kto jest winny rozbicia ich rodzin. William winił Camillę za wszystkie krzywdy, jakie wyrządziła jego matce, co doprowadzało Laurę do wściekłości. Kiedyś powiedziała nawet do niego: "Twój ojciec zrujnował mi życie" - pisze autorka.

W końcu jednak zarówno książę William, jak i Laura Parker-Bowles pogodzili się z wyborem swoich rodziców. Do tego stopnia, że gdy William brał ślub w 2011 roku, córka Laury, Eliza, była druhną.

Syn księżnej Camilli sprawiał kłopoty

Niewiele wiadomo na temat relacji, jaka łączyła Toma Parkera Bowlesa z księciem Harrym i Williamem. Przez lata mówiło się, że jest wzorem do naśladowania, bo media nie dostrzegły w jego życiorysie nic niepokojącego. W pewnym momencie, w latach 90., pojawiły się jednak doniesienia, że Tom zażywał kokainę na jednej z imprez w Londynie i miał rozprowadzać narkotyki podczas festiwalu filmowego w Cannes. Choć ostatecznie informacje nie zostały potwierdzone, syn Camilli w wywiadzie dla magazynu "Stellar" zasugerował, że w plotce mogło być ziarno prawy:

Byłem niegrzeczny i ostro imprezowałem. Kiedy byłem młodszy, ciągle mnie wywalali. Ale kochałem jeść i potrafiłem składać zgrabne zdania, więc pomyślałem, że zacznę pisać o jedzeniu.

Obecnie Tom jest uznanym kucharzem i dziennikarzem kulinarnym. Pracował jako młodszy redaktor w firmie zajmującej się PR-em w Dennis Davidson Associated. Napisał także dwie książki: "E Is For Eating - An Alphabet of Greed" i "The Year of Eating Dangerously". Na koncie ma także występ w australijskiej edycji programu "Master Chef", w której wcielił się w rolę jurora.

W zeszłym roku media obiegła informacja o tragedii w życiu mężczyzny. Jego partnerka, Alice Procope, zmarła. W sierpniu 2020 roku wykryto u niej nowotwór. Z powodu obostrzeń oraz panującej pandemii postawiono zbyt późno diagnozę i tym samym nie podjęto odpowiednio wcześnie leczenia. Kobieta zmarła 17 marca w wieku 42 lat. Osierociła trójkę dzieci: Katherine, Wilfreda i Georgia.