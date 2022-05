Książę George i księżniczka Charlotte wygryźli Meghan Markle. Ale wyróżnienie!

Bądź na bieżąco. Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Książę George i księżniczka Charlotte, prawnuki królowej Elżbiety II, to prawdziwi ulubieńcy Brytyjczyków. Od ich narodzin media uważnie im się przeglądają. Teraz dzieci księcia Williama i księżnej Kate zadebiutują w zupełnie nowej roli. Podczas obchodów Trooping The Colour, 2 czerwca, będą jechać w królewskiej karocy.

Dzieci Williama i Kate zadebiutują w wyjątkowej roli. W tej roli kilka lat temu wystąpiła Meghan Markle

Do tej pory tego zaszczytu dostąpiła chociażby Meghan Markle. Trooping The Colour to bardzo wyczekiwana uroczystość przez poddanych Elżbiety II. Królowa skończyła wprawdzie 96 lat 21 kwietnia, ale zwyczajowo obchodzi się to święto w szóstym miesiącu roku. Tradycja sięga aż 1748 roku.

W uroczystościach wezmą udział także przedstawiciele brytyjskiego wojska. W wielkiej paradzie za wojskowymi pojadą członkowie rodziny królewskiej, a na samym końcu sama królowa. Warto podkreślić, że George i Charlotte brali już kiedyś udział w obchodach Tropping The Colour, ale po raz pierwszy będą jechać w królewskiej karocy. Kilka lat temu internet rozgrzał się do czerwoności po opublikowaniu zdjęć księżnej Camilli, Kate Middleton i Meghan Markle w jednym powozie.

Meghan Markle, Kate Middleton, księżna Camilla Fot. SplashNews.com

Dodajmy, że także drugiego czerwca stacja BBC przygotowała wielki koncert zatytułowany "Platinum Party At The Palace". Z okazji Platynowego Jubileuszu Elżbiety II wystąpią m.in: Queen z Adamem Lambertem, Elton John, Diana Ross, Alicia Keys czy Andrea Bocelli. Na uroczystości pojawi się także David Beckham.

